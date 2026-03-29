От Джордж и Амал Клуни до Анджелина Джоли – защо звездите заменят Холивуд за Франция?

Отдавна той е известен като Градът на мечтите, където всички мечтатели се стичат в опит да постигнат голям успех в развлекателната индустрия.

И все пак, през последните години изглежда, че Холивуд губи своята привлекателност, като много известни личности изоставят САЩ и се местят в чужбина, като предпочитаната дестинация е Франция. Напливът към европейската страна е толкова голям, че вече получи шеговитото наименование „Фроливуд“.

Хора като Анджелина Джоли, Памела Андерсън и семейство Клуни с радост замениха Града на мечтите с Града на любовта, като вече се радват на по-спокоен ритъм на живота и определят себе си като заклети франкофони.

Джордж и съпругата му Амал Клуни стигнаха дори дотам, че подадоха заявление за френско гражданство миналата година, обяснявайки, че осемгодишните им близнаци Ела и Александър имат много по-добро качество на живот, откакто живеят в Европа.

Звездата от „Спешно отделение“ споделя „Те имат много по-добър живот. Притеснявах се да отглеждам децата си в Лос Анджелис, в културата на Холивуд“.

„Чувствах, че никога няма да получат справедлив шанс за живот. Франция – на тях някак не им пука за славата“, допълни актьорът.

