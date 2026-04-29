Радостна вест: Сам Нийл пребори рака ВИДЕО

Сам Нийл обяви, че е преборил рака, след като е преминал ново лечение, когато химиотерапията е спряла да действа при неговия рак на кръвта в трети стадий.

Актьорът от "Джурасик парк" ("Jurassic Park") направи съобщението в ефира на австралийската телевизия 7News, като едновременно с това се обяви в подкрепа на терапията CAR T-клетки - форма на имунотерапия срещу рак, която е получил в рамките на клинично проучване - с призив тя да стане достъпна за пациенти с рак на кръвта в цяла Австралия.

Битка с рядка форма на лимфом

Сам Нийл за първи път разкри, че се лекува от ангиоимунобластен Т-клетъчен лимфом в трети стадий в мемоарите си "Казвал ли съм ти това?" ("Did I Ever Tell You This?") от 2023 година.

По време на излизането на книгата актьорът е приемал нов химиотерапевтичен медикамент всеки месец, за да държи заболяването под контрол, като тогава казва пред Тhe Guardian: "Не се страхувам да умра, но би ме подразнило."

"Живея с определен тип лимфом от около пет години и бях на химиотерапия - доста неприятно преживяване, но ме държеше жив", разказва той пред 7News.

Когато обаче химиотерапията спира да действа, ситуацията рязко се променя.

"Бях в безизходица и изглеждаше, че краят наближава - което, разбира се, не е идеално", казва актьорът.

Пробивът с CAR T-клетъчната терапия

След това Нийл се включва в клинично изпитване на CAR (химерен антигенен рецептор) T-клетъчна терапия в Австралия, насочено към неговия тип лимфом.

"Току-що ми направиха скенер и няма рак в тялото ми - това е нещо изключително. Много, много съм щастлив и развълнуван, че това изобщо е възможно", казва той И добавя с усмивка: "Време е да направя още един филм."

Скъпо лечение с огромен потенциал

В момента CAR T-клетъчната терапия е достъпна в рамките на публичната здравна система в Австралия само за определени видове рак и в конкретни болници. В частния сектор лечението струва над 600 000 австралийски долара на пациент.

78-годишният актьор говори като част от кампания, която призовава щатските и федералните власти в Австралия да разширят достъпа до терапията за повече пациенти, с подкрепата на неправителствената организация Snowdome Foundation.

Как работи терапията?

CAR T-клетъчната терапия включва извличане на T-клетки - вид бели кръвни клетки - от пациента, които след това се модифицират генетично, за да разпознават и унищожават раковите клетки. Тези клетки се отглеждат в лаборатория и впоследствие се връщат обратно в организма на пациента.

Терапията показва особено добри резултати при някои видове рак на кръвта. При солидните тумори ефектите са по-ограничени и дългосрочните резултати все още не са напълно ясни. Въпреки това през 2025 г. американски учени съобщават за жена, лекувана с CAR T-клетъчна терапия като дете за невробластом - вид солиден тумор - която е останала без рак в продължение на 18 години.

"Това не е чудо, а наука"

Нийл благодари на учените, помогнали му, като написа в социалните мрежи: "Все още осмислям тази невероятна новина. Но, разбира се, това не е чудо - това е науката в най-добрия ѝ вид. И много хора, които истински се грижат за работата си и за пациентите си. Изключително съм благодарен. Лечения като това - CAR-T терапиите и други, които се появяват в бързо развиващия се медицински свят - се надявам да бъдат достъпни за всички, които имат нужда от тях в Австралия и Нова Зеландия (и по света). Точно за това се боря, заедно със Snowdome Foundation - да стане реалност."