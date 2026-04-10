Бракът като щит: Женените хора са с по-нисък риск от рак

Ново мащабно изследване на учени от Университета в Маями, публикувано в престижното списание Cancer Research Communications, разкрива любопитна връзка между социалния статус и здравето. Данните показват, че хората, които са или са били женени, са изложени на значително по-нисък риск от развитие на онкологични заболявания в сравнение с тези, които никога не са сключвали брак.

Статистиката: Колко голяма е разликата?

Проучването обхваща данни за над 100 милиона души в САЩ и анализира повече от 4 милиона случая на рак за периода 2015–2022 г. Резултатите са стряскащи:

При мъжете: Рискът от рак при неженените е с 68% по-висок.

При жените: Никога не омъжваните жени са с 85% по-висок риск.

Възрастов фактор: Връзката е най-осезаема при хора над 55 години, което предполага, че ползите (или негативите) от семейното положение се натрупват с десетилетията.

Специфични заболявания и рискове

Различията в честотата на заболяванията варират според вида на рака. При мъжете, които никога не са били женени, ракът на ануса се среща близо пет пъти по-често. При несемейните жени ракът на маточната шийка е три пъти по-разпространен. И при двата пола случаите на рак на хранопровода, черния дроб и белия дроб са двойно повече сред неженените.

„Тези резултати показват, че семейното положение е важен показател за онкологичния риск на ниво население“, коментира съавторът на изследването Пауло Пинейро.

Защо бракът „пази“ здравето?

Учените подчертават, че бракът сам по себе си не е биологично лекарство, а по-скоро индикатор за социална и икономическа стабилност. Основните причини за по-ниския риск включват:

Социална подкрепа: Партньорите често взаимно се насърчават за здравословен начин на живот.

Психосоциалният фактор в съвременната онкология

Концепцията, че социалната изолация влияе върху физическото здраве, не е нова, но изследването от 2024-2025 г. на Университета в Маями е едно от най-мащабните в историята.

Предишни проучвания и „Ефектът на подкрепата“

Още в началото на века изследвания в Харвард показаха, че социалната изолация води до повишени нива на кортизол (хормона на стреса), който може да отслаби имунната система и нейната способност да разпознава и унищожава ранни ракови клетки. Женените пациенти не само се разболяват по-рядко, но и имат 20% по-висока преживяемост след поставяне на диагноза. Това се дължи на факта, че наличието на партньор намалява депресивните състояния по време на агресивно лечение като химиотерапия.