Бракът като щит: Женените хора са с по-нисък риск от рак

Ново мащабно изследване на учени от Университета в Маями, публикувано в престижното списание Cancer Research Communications, разкрива любопитна връзка между социалния статус и здравето. Данните показват, че хората, които са или са били женени, са изложени на значително по-нисък риск от развитие на онкологични заболявания в сравнение с тези, които никога не са сключвали брак.
Статистиката: Колко голяма е разликата?
Проучването обхваща данни за над 100 милиона души в САЩ и анализира повече от 4 милиона случая на рак за периода 2015–2022 г. Резултатите са стряскащи:
При мъжете: Рискът от рак при неженените е с 68% по-висок.
При жените: Никога не омъжваните жени са с 85% по-висок риск.
Възрастов фактор: Връзката е най-осезаема при хора над 55 години, което предполага, че ползите (или негативите) от семейното положение се натрупват с десетилетията.
Специфични заболявания и рискове
Различията в честотата на заболяванията варират според вида на рака. При мъжете, които никога не са били женени, ракът на ануса се среща близо пет пъти по-често. При несемейните жени ракът на маточната шийка е три пъти по-разпространен. И при двата пола случаите на рак на хранопровода, черния дроб и белия дроб са двойно повече сред неженените.
„Тези резултати показват, че семейното положение е важен показател за онкологичния риск на ниво население“, коментира съавторът на изследването Пауло Пинейро.
Защо бракът „пази“ здравето?
Учените подчертават, че бракът сам по себе си не е биологично лекарство, а по-скоро индикатор за социална и икономическа стабилност. Основните причини за по-ниския риск включват:
- Социална подкрепа: Партньорите често взаимно се насърчават за здравословен начин на живот.
- Ранна диагностика: Женените хора по-често посещават лекар при първи симптоми по настояване на половинката си.
- Поведенчески фактори: Хората в стабилни връзки по-рядко прибягват до рисково поведение или вредни навици.
- Икономическа сигурност: Споделените доходи често означават по-достъпно и качествено здравеопазване.
Психосоциалният фактор в съвременната онкология
Концепцията, че социалната изолация влияе върху физическото здраве, не е нова, но изследването от 2024-2025 г. на Университета в Маями е едно от най-мащабните в историята.
Предишни проучвания и „Ефектът на подкрепата“
Още в началото на века изследвания в Харвард показаха, че социалната изолация води до повишени нива на кортизол (хормона на стреса), който може да отслаби имунната система и нейната способност да разпознава и унищожава ранни ракови клетки. Женените пациенти не само се разболяват по-рядко, но и имат 20% по-висока преживяемост след поставяне на диагноза. Това се дължи на факта, че наличието на партньор намалява депресивните състояния по време на агресивно лечение като химиотерапия.