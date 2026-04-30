Бари Коган разкри дали е изневерил на Сабрина Карпентър

Бари Коган най-сетне проговори за слуховете, че е изневерил на Сабрина Карпентър. 33-годишният актьор и 26-годишната певица бяха заедно от декември 2023 г. до декември 2024 г.

Сега Бари разкри, че слуховете, че е бил неверен на изпълнителката, са пълна лъжа.

Актьорът дори решил да се отдръпне от публични събития и да е офлайн - деактивирал профилите си в социалните мрежи, след раздялата със Сабрина.

"Сега се чувствам на безопасно място да кажа това, но аз избягвах някои неща. Излязох от Instagram и социални профили. Спрях да ходя по събития. Спрях просто да се социализирам. Това е така, защото имаше наратив, за който никога някак не се говореше, наратив, който не е верен, и аз никога не съм потвърждавал или казал нещо за него. И аз просто изчезнах", сподели той в подкаста "Friends Keep Secrets".

