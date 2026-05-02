BGONAIR Live Новини Днес | 47

5 зодии, които ще имат късмет на 2 май и 3, които да бъдат нащрек

Вижте дали сте сред тях

02.05.2026 | 08:39 ч. 1
Снимка: IstockPhoto

Вторият ден на май ни посреща с мощна енергийна конфигурация, която обещава да преобърне плановете на мнозина. Слънцето в стабилния Телец ни приканва към прагматизъм, но Луната в мистичния Скорпион добавя щипка интуиция и непредвидимост в коктейла от събития.

Докато за едни денят ще бъде изпълнен с "дива карта" късмет и неочаквани печалби, за други небесните аспекти са подготвили изпитания на търпението и вниманието, съобщава "Звезден път". Дали ще плувате по течението на успеха, или ще трябва да навигирате през бурни емоционални води?

Разберете кои пет знака ще хванат вълната на щастието и кои три трябва да стъпват изключително внимателно днес.

Телец

Като рожденици в този период, енергията е изцяло на ваша страна. Слънцето във вашия знак ви дава непоклатима увереност. Късметът ще ви споходи с добри финансови новини. Въпреки почивния ден - очаквайте предложение, което ще стабилизира дългосрочните ви планове.

Действайте смело, но без излишен шум.

Дева

Хармоничният аспект между Слънцето и вашата управляваща планета Меркурий носи яснота и подреденост. Идеален ден за пътувания и комуникация. Ще намерите решение на проблем, който ви мъчи от месеци. Среща с човек от миналото ще ви отвори нови професионални врати.

Доверете се на логиката си, тя е безпогрешна днес.

Скорпион

Луната е във вашия знак, което засилва интуицията ви до краен предел. Ако сте необвързани, днес е денят за съдбовна среща. В работата ще "прогледнете" за скрити намерения и ще успеете да ги обърнете във ваша полза.

Слушайте вътрешния си глас, той крещи истината.

Козирог

Вашата отдаденост на работата най-накрая ще бъде възнаградена по неочакван начин. Успех в преговори или сделки с имоти. Ще получите подкрепа от влиятелна личност или "зелена светлина" за проект, който сте смятали за замразен.

Не се страхувайте да делегирате задачи.

Риби

Творческата ви енергия е в пик благодарение на влиянието на Нептун. Ще имате късмет в изкуството, образованието и духовните практики. Възможно е да спечелите от лотария или да получите неочакван подарък. Денят носи усещане за лекота и магия.

Запишете идеите си – те струват злато.

Три зодии, които трябва да бъдат нащрек на 2 май

Лъв

Квадратурата на Слънцето към вашия знак може да предизвика сблъсък на егото.

Внимавайте за конфликти с авторитети (шефове, родители). Има риск от прибързани харчове за луксозни вещи, които не ви трябват.

Спазвайте златното правило: Пребройте до десет, преди да отговорите на провокация.

Водолей

Чувствате се притиснати от рутината и семейните задължения. Внимавайте за технически повреди или грешки в документи. В личен план – възможно е неразбирателство с партньора заради липса на свобода.

Близнаци 

Енергията ви е разпиляна, а Меркурий ви изпраща двусмислени сигнали. Внимавайте, ако шофирате, както и за клюки зад гърба ви. Избягвайте да споделяте тайни, защото могат да бъдат използвани срещу вас.

Пазете личния си живот далеч от социалните мрежи днес.

