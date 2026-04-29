Шегата на Чарлз към Тръмп: Ако не бяхме ние, щяхте да говорите френски СНИМКИ

Пищност, разточителство, блясък. Така може да се определи банкетът е Белия дом в чест на монарха крал Чарлз Трети и съпругата му Камила. Доналд Тръмп ги посрещна с червен килим, но онова, за което ще се говори дълго, е речта на краля, изпълнена с неподправен британски хумор.

Крал Чарлз зарадва публиката си в Белия с тост. Събитието отбеляза първата държавна вечеря от втория мандат на президента и беше посветено на 250-годишнината на страната.

Както Тръмп, така и кралят коментираха споделените предистории на своите страни, като Чарлз нарече празника "значително подобрение спрямо Бостънското чаено парти“.

Кралят също така обърна внимание на "преустройствата“ на президента в Източното крило, което на практика вече не съществува.

Ако не бяха британците щяхте да говорите... френски

"Съжалявам да кажа, че ние, британците, разбира се, направихме свой собствен малък опит за преустройство на Белия дом през 1814 г.“, пошегува се кралят.

Той също така отбеляза как президентът наскоро е казал, "че ако не бяха Съединените щати, европейските страни щяха да говорят немски“.

"Смея да кажа, ако не бяха ние, щяхте да говорите френски“, каза Чарлз, разсмивайки президента и неговите гости.

След това кралят разкри изключително личен подарък за президента по време на тоста си – голяма златна камбана, окачена на командната кула на HMS Trump, подводница на Кралския флот, участвала в битката за Тихия океан през Втората световна война.

"Нека това бъде свидетелство за общата история и блестящото бъдеще на нашите нации“, каза кралят за подаръка и добави: "И ако някога ви се наложи да се свържете с нас, просто ни се обадете“.

Подаръкът напомняше за подаръка на кралица Елизабет II за двестагодишнината на Камбаната на свободата по време на посещението ѝ в САЩ през 1976 година.

Въпреки някои ясни политически различия, изразени от краля в речта му пред Конгреса по-рано през деня Тръмп откри вечерята с комплимент.

"Той произнесе страхотна реч“, каза г-н Тръмп по време на кратка церемония по посрещане на Южната морава. "Много му завиждах.“

По-късно, по време на тоста си, президентът обясни какво е имал предвид.

"Искам да поздравя Чарлз за фантастичната реч, която произнесе днес пред Конгреса. Той накара демократите да се изправят. Аз никога не съм успявал да направя това", добави републиканецът.

Тръмп обаче рискува да злепостави краля, тъй като очевидно разкри личните си възгледи за Иран и ядрените оръжия. В пищна и изключително ласкателна реч на държавната вечеря в Белия дом във Вашингтон, Тръмп внезапно сякаш се отклони от курса и засегна конфликта.

Повдигайки въпроса за историческата война в Близкия изток, той каза: "В момента вършим малко работа в Близкия изток и се справяме много добре.“

"Ние победихме военно този конкретен противник и никога няма да го позволим... Чарлз е съгласен с мен, дори повече от мен... никога няма да позволим на този противник да има ядрено оръжие. Те знаят това", каза в речта си Тръмп.

Думите на президента бяха посрещнати с одобрителни възгласи, но нямаше незабавна реакция от Бъкингамския дворец.

Снощната вечеря трябваше да наподобява английска градина, като както кралицата, така и първата дама бяха облечени в пролетни цветове.

Първата дама избра да носи бледорозова копринена рокля без презрамки в цвят делфиниум от Christian Dior Haute Couture, с почти бели велурени ръкавици и съответстващи бледоделфиниеви копринени обувки от същата марка.

Кралица Камила носеше наситенорозова рокля от Fiona Clare с аметистово и диамантено колие, подарено от бивша херцогиня на Кент на кралица Виктория, а след това предадено на кралица Мери.

Силната връзка между САЩ и Великобритания

Преди бляскавата вечеря Тръмп и Чарлз проведоха разговор в Овалния кабинет, в който американският президент говори страстно за отношенията между двава народа.

Въпреки неотдавнашното напрежение между Обединеното кралство и САЩ, Тръмп, говорейки от подиум на Южната морава на втория ден от историческото държавно посещение на краля, заяви: "През вековете, откакто спечелихме независимостта си, американците не са имали по-близки приятели от британците.“

Тръмп отдаде почит на "същността на специалните отношения“ след Втората световна война, казвайки: "Това разбиране за уникалната връзка и роля на нашата нация в историята е същността на нашите специални отношения и се надяваме, че винаги ще останат такива".

В реч Тръмп нарече САЩ и Обединеното кралство "двете най-изключителни нации, които светът някога е познавал“, призовавайки нациите да продължат напред "заедно... с още по-силна решителност“.

Тръмп завърши: "Ваши Величества, благодаря Ви още веднъж за това важно посещение. За нас е голяма чест.“

Президентът Тръмп също потвърди, че е имал "наистина добра среща“ с краля в Овалния кабинет.

Говорейки веднага след двустранната среща между двамата държавни глави, докато Тръмп и първата дама ескортираха Чарлз и Камила до колата им, Тръмп каза за срещата си и кралската двойка: "Беше наистина добра среща. Той е фантастичен човек. Те са невероятни хора и това е истинска чест".

По-рано Тръмп отново подчерта, че е "огромна привилегия“ да бъде домакин на Техни Величества и говори за собствената си трайна любов и възхищение към монархията, вдъхновени от обожанието на шотландската му майка към кралица Елизабет II - и нейното "влюбване в младия принц Чарлз“.

Президентът отбеляза, че майка му Мери Ан Маклауд Тръмп, която почина през 2000 г., "обичала кралското семейство и кралицата“ и е смятала тогавашния принц Чарлз за "сладък“.

Без палатки

Тръмп проведе само две държавни вечери по време на първия си мандат, като трета държавна вечеря беше обявена, а след това отменена поради пандемията от Covid-19.

Поне от 2010 г. насам той предлага идеята за изграждане на бална зала в Белия дом, критикувайки шатрите, които Мишел Обама използваше за провеждане на държавните си вечери, когато искаше да покани повече гости, отколкото Източната зала можеше да побере.

Тръмп категорично отказа да използва палатка по време на първия си мандат, вместо това избра да провежда държавните си вечери в държавната трапезария, а след това на открито в Розовата градина.

Вечерята снощи беше в Източната зала.

От офиса на първата дама заявиха, че декорът е "вдъхновен от красотата на английските градини“.

Мелания украси Източната зала с дървета и цъфтящи градински сандъчета, пълни с люляк.

Масите бяха обзаведени със зелени плисирани ленени покривки и украсени с люляк, ранункулус с пеперуди, флокс и момина сълза.

В сервировката на масата бяха използвани както порцеланови съдове на Клинтън, така и на Буш.