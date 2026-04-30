Тръмп с рискован таен план за Иран с използване на US сухопътни войски

Доналд Тръмп може да форсира войната с Иран, изпращайки сухопътни войски, за да отворят отново Ормузкия проток и да разположи специални оперативни сили, за да изземат ядрените материали, от които режимът се нуждае, за да създаде бомба.

Висшите военни съветници на президента ще го информират за нови възможности за военни действия, целящи да принудят Иран да се върне на масата за преговори и да сложи край на войната.

Според Axios, тайните планове на CENTCOM включват използване на "кратки и мощни“ удари по иранската инфраструктура, за да се принуди Техеран да покаже по-голяма гъвкавост при прекратяването на ядрената си програма.

Очаква се Тръмп да преразгледа един от плановете си за възобновяване на търговското корабоплаване в Ормузкия проток с американски сухопътни войски. Протокът, през който преминава една пета от всички световни доставки на петрол, е в застой от месеци.

Друга стратегия, която президентът ще чуе, включва използването на специални сили за влизане в Иран и възстановяване на запасите му от високообогатен уран. По време на предишни преговори режимът отказа да предаде ядрения материал на САЩ.

След като мирните преговори бяха в застой по-рано този месец, Тръмп наложи морска блокада на всички ирански пристанища в Персийския залив.

Междувременно Техеран затвори пътищата за превоз на петрол, като атакува танкери с моторници и поставя морски мини в пролива.

Скок в цените на петрола

Новата кампания за натиск на Тръмп за повторно отваряне на пролива идва в момент, когато световният петролен пазар е потънал в хаос, което е довело до покачване на цените на бензина в САЩ до най-високото им ниво за галон от 2022 г. насам.

Цените на бензина в САЩ се повишиха с още 7 цента в четвъртък до 4,30 долара за галон обикновен бензин, което е най-големият еднодневен скок в цените от началото на войната.

Според данни на Американската асоциация на автомобилните превозвачи (ААА), бензинът сега е на най-високата си цена от кризата с потребителската инфлация през юли 2022 г.

Цените на петрола остават нестабилни, след като за кратко се покачиха над 120 долара за барел поради опасенията на пазара относно продължаващата война с Иран.

Суровият петрол сорт Brent, икономическият бенчмарк за световния петрол, се търгуваше над 126 долара, но след това падна под 115 долара за барел.

Преди войната средната цена на барел Brent се търгуваше за приблизително 72 долара, според New York Times.

Растящите цени на петрола могат да засегнат средния потребител далеч отвъд бензиностанцията, като повишат цените на хранителните стоки, доставката и почти всяка потребителска стока, която трябва да бъде транспортирана или произведена.

Тръмп се въздържа от удари, откакто беше постигнато прекратяване на огъня на 7 април, въпреки че цените на бензина остават високи, а рейтингът му в анкетите продължава да намалява.

Междувременно Техеран настоява за прекратяване на всички икономически санкции на САЩ, както и за пълен контрол върху облагането с данъци на петролните танкери, преминаващи през Ормузкия проток.

По време на среща с ключови служители в Ситуационната зала в понеделник, Тръмп е предпочел удължена блокада пред продължаване на ударите или пълно оттегляне от Иран, съобщи Wall Street Journal.

Президентът смята, че икономическата блокада представлява най-малко рисковата от представените му опции, съобщиха официални лица.

Официален представител заяви, че блокадата е унищожила иранската икономика и ѝ пречи да съхранява правилно петрол.