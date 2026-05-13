Как да се справите с непрекъснатия работен ден, който сякаш не свършва

Цяла година мечтаете за лятната си почивка, да се излежавате на плажа с книга и коктейл в ръка

► Жадувате за онези моменти, в които ще останете насаме със себе си, ще релаксирате, без ангажименти и задачи, изхвърляйки от ума си напрежението и работата

► Идва денят на пътуването, началото на вашата отпуска - ден, в който повечето хора приготвят багажа, наслаждават се на сутрешното си кафе и си правят сандвичи за из път

Вместо това, още от 6 сутринта вие преглеждате служебния си имейл, а на всяко спиране по пътя за кафе или кратка почивка, се обаждате в офиса, да проверите дали проектът е предаден навреме и дали са получили таблицата, която им изпратихте предишната вечер, почти в полунощ.

А на самата почивка, носите служебния си лаптоп, за да проверите още нещо и да довършите две-три дребни неща.

След края на отпуската всичко започва отначало. Или пък не.

Оказва се, че не сте имали ден от отпуската, в който да не сте мислили за работа или не сте отваряли имейла или лаптопа си.

► А от понеделник отново сте на работа

► И дори и с хоумофиса не успявате да намерите разумни граници

► С работно време от 9:00 ч. до 18:00 ч., вие сте на телефона или лаптопа още от 6 сутринта, а често се налага да нанасяте последни промени след вечеря

А така мечтания отпуск без никакви мисли за работа, все още е мираж.

Позната ли ви е цялата тази картинка?

Неограничената работа е новият работохолизъм, порокът на съвременното общество.

Да сливаш живота и работата си има смисъл, единствено когато го правиш в името на добра кауза или собствен бизнес с добри перспективи.

Всичко останало е обречено на провал. Защото продуктивността намалява с всяка минута, в която работите извън работното си време.

В днешния напрегнат свят сме изправени пред големи очаквания, които без съмнение произтичат от свръхамбиция за доказване и достигане на максималното в работен план.

Страхът да не се провалим е голям колкото са големи очакванията.

