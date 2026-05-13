Флиртът е нещо прекрасно. Той ни зарежда с приятни емоции. Но често е трудно да се разграничи истинското привличане от поведението на мъж, който просто се наслаждава на играта да флиртува. Той е забавен, чарове, предизвикателен. Поведението му може да провокативно и като никое друго, което сме срещали досега от флиртове с други мъже.

Понякога обаче флиртът не означава, че даден мъж има сериозен интерес към нас.

Ето 9 знака, че флиртът му е стил на общуване, а не истински интерес към вас.

1. Стратегическата „искреност“: Споделя, че флиртува с други

Това е един от най-големите капани, в които може да попаднете. Ако той ви разказва за това как различни жени показват внимание към него, как се е закачал с друга, това не е признак на доверие, а тактика. Целта му е да се създаде изкуствена конкуренция и да бъдете провокирана да се борите за вниманието му. Така той си запазва правото на по-късен етап да ви каже, че сте предупредена, че не флиртува само с вас.

2. „Мистериозната“ заетост: Онлайн за всички, но не и за вас

В ерата на социалните мрежи това е най-ясният знак. Виждате, че той качва сторита, активен е и реагира на постове, но вашето съобщение стои на „Seen“ или ви отговаря след часове с оправданието, че е бил „много зает“. Това означава, че неговият флирт е само за моментите, в които няма нищо по-интересно за правене. За него вие сте опция, докато самият той иска да бъде приоритет за всички останали.

3. Насаме е един, пред хора - друг

Ако в моментите, когато сте сами, той е изключително внимателен, но щом се появите в обща компания, изведнъж става дистанциран или се държи с вас като с „просто приятелка“, то бъдете бдителни. Това е класически знак, че той пази своя имидж на необвързан и не иска да затваря вратите към други възможности, демонстрирайки близостта си с вас.

Източник: 9 знака, че флиртът му е стил на общуване, а не истински интерес към вас