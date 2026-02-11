Хората спряха да пият бира, Heineken съкращава 6000 работни места

Предизвикана от напрежение в продажбите, холандската пивоварна Heineken заяви в сряда, че ще съкрати до 6000 работни места, тъй като е изправена пред това, което определи като "предизвикателни пазарни условия".

Компанията заяви, че ще "ускори производителността в голям мащаб, за да отключи значителни спестявания, като намали 5000 до 6000 работни места през следващите две години".

Heineken от месеци предупреждава, че търсенето на бира намалява на ключови пазари и че потребителите стават по-чувствителни към цените след години на инфлация и многократни покачвания на цените в целия сектор.

Последната актуализация на компанията показа, че обемите са намалели през 2025 г., с особено рязък спад в Европа и Северна и Южна Америка, докато компанията прогнозира по-бавен растеж на печалбата през 2026 г. - фон, който е увеличил натиска за намиране на спестявания.

"Оставаме предпазливи в краткосрочните си очаквания за условията на пазара на бира“" каза главният изпълнителен директор Долф ван ден Бринк в изявление.

Ван ден Бринк изненада компанията миналия месец, като обяви, че ще се оттегли след почти шест години начело.

Той каза пред репортери, че си тръгва със "смесени емоции", след като през януари призна, че е ръководил компанията "през бурни икономически и политически времена".

Втората по големина пивоварна в света след AB InBev заяви, че общите обеми на бира са намалели с 2,4% миналата година.

Спадът е особено тежък в Европа и Северна и Южна Америка, където спадът е съответно 4,1% и 3,5%.

Пивоварната също така претърпява по-широко преструктуриране, свързано с дългосрочната ѝ стратегия "EverGreen 2030".

През октомври 2025 г. Heineken обяви, че ще преструктурира глобалния си централен офис, включително промени, насочени към опростяване на организацията и разширяване на споделените услуги и дигитализацията.

Днешният план за съкращаване на работни места, описан като "ускоряване на производителността в голям мащаб", се вписва в този по-широк стремеж за централизиране на функциите и намаляване на разходите.

С поглед към 2026 г. Heineken прогнозира оперативна печалба за цялата година между 2% и 6%. Heineken наема около 87 000 души в световен мащаб.