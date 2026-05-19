Gucci направи немислимото: затвори Times Square в Ню Йорк

Сред шума на Манхатън и непрекъснатия поток от туристи и светлини, Gucci успя да направи нещо, което изглежда почти невъзможно – да спре ритъма на Times Square. Емблематичното място, известно като едно от най-оживените кръстовища в света, се превърна в сцена за зрелищно модно събитие, което моментално привлече вниманието на социалните мрежи и световните медии.

С впечатляваща организация, силно присъствие на знаменитости и визуален спектакъл, Gucci демонстрира как модата все по-често излиза извън рамките на подиума и се превръща в глобално културно преживяване. Брандът не просто представи нова концепция – той буквално превзе сърцето на Ню Йорк за една вечер.

Какво стои зад това необичайно решение, кои звезди присъстваха и защо събитието вече се определя като един от най-шумните модни моменти на годината – ето всичко най-интересно около грандиозната акция на Gucci.

Мястото...

Ню Йорк отдавна заема символично място в историята на Gucci. Повече от 70 години след откриването на първия си магазин извън Италия на Пето авеню през 1953 година, модната къща организира ревю в центъра на „Таймс Скуеър“, обградено от извисяващи се дигитални билбордове и светещи екрани. Изборът на място беше кинематографичен и същевременно дълбоко значим – намигване към Gucci Galleria, ексклузивен салон, скрит над флагмана на Пето авеню през 80-те години на миналия век, където избрани клиенти са достъпвали до пространството с помощта на специален златен ключ.

Преди подиума екраните на „Таймс Скуеър“ бяха заети от видеомонтаж на архивни кадри и измислени реклами на Gucci, обхващащи въображаеми светове от Gucci Automobili и Gucci Gym до Gucci Pets и Palazzo Gucci.

