Новият Nissan Micra: Не точно японски, но забавен за каране

Автор: Константин Томов

Новият електрически Nissan Micra е шесто поколение на една от най-успешните малки градски коли от Япония. Но тази кола ни най-малко не е японска, даже не е точно Nissan.

Достатъчно е да я видите в профил, за да се сетите, че това е всъщност Renault 5 e-tech с нов дизайн на фаровете и броните. Феновете на Япония вероятно вече са готови да замерят екрана със сушито си, ядосани от тази загуба на идентичност. Но това ще е прибързано - по две причини.

Micra всъщност не е японска вече 34 години

Първата причина е, че Micra, при всичките си успехи, никога не е имала кой знае каква идентичност. Първото й поколение бе с дизайн, създаден отначало за Fiat Uno и отхвърлен от италианците като твърде скучен.

Второто поколение направи модела популярен в Европа с комбинацията от ниска цена и висока надеждност. Но се обзалагам, че в момента се мъчите да се сетите как изглеждаше.

Третото поколение се опита да въведе малко по-отличителен дизайн, но едно изследване показа, че социалната група, която най-много го харесва, са жените над 55-годишна възраст.

SUV манията я прогони чак в Индия

След което нещата тръгнаха наистина надолу за този автомобил. Настъпи SUV манията в Европа и горката Micra бе принудена да си събере багажа от завода в Съндърланд, за да освободи място за новия Juke. Четвъртото поколение на суперминито се правеше в Индия и нямаше кой знае какви козове за пред европейските купувачи.

После петото поколение се завърна в Европа, но като технологичен братовчед на Renault Clio, произвеждан от французите във Флен.

Не е съвсем клонинг на Renault 5

Така че, както виждате, всякакви жалвания от загубената японската автентичност са в най-добрия случай силно закъснели.

Втората причина да не се оплакваме от новата Micra е, че макар тя да има същата платформа, задвижване, батерии и интериорни системи като Renault 5, двете коли далеч не са еднакви.



Разликите в дизайна се виждат с просто око. Ние много харесваме новото Renault 5, което безскрупулно, но и много талантливо осребрява носталгията ни. Но Micra е за хората, които искат да гледат напред, а не назад.

Кръглите очертания на фаровете отпред би трябвало да намекват за третото поколение. Всъщност повече напомнят на героиня от японска анимация - нали се сещате, онези, чиито очи заемат две трети от лицето им. Изобщо шестата Micra може да се определи с дума, която никога не сме използвали за първите пет: секси.

По-дълга от реното - и с малко по-голям пробег

Но от промените в дизайна има и по-практични ползи. Освободени от ретро зависимостите, стилистите на Nissan са постигнали малко по-добра аеродинамика. Което означава и малко повече пробег с едно зареждане.

Micra е с 5 сантиметра по-дълга от Renault 5, и с над 2 см по-широка.

Недейте обаче да очаквате тези добавени сантиметри да ви дадат повече място вътре, или повече товарен обем. Багажникът тук е същият като в петицата - 326 литра. Което пак е с 6 повече от първите поколения на Ford Focus.

Ако сте гледали нашето ревю на Renault 5, този интериор ще ви се стори много познат. В него на практика няма никакви съществени промени. Единственото, което дизайнерите на Nissan са направили, е да се откажат от някои от по-веселите и шарени комбинации на "петицата", и да заложат на по-сдържана палитра. Което не е непременно лошо.

Бутони за всичко важно, но твърде много лостове

Имате физически бутони за всички функции на климатика, слава Богу, и в допълнение доста бутони на волана, от които да управлявате всички останали функции. В това отношение Micra е един от най-практичните автомобили на пазара.

Онова, което никак не е практично, е решението на Renault - копирано по принуда и от японците - да сложи скоростния лост отдясно на волана, където вече имате лоста за чистачките и лоста за аудиосистемата.

Друго необичайно решение, също френско по произход, е отпадането на бутона за паркинг режим - той всъщност се включва автоматично.

Информационната система е базирана на услугите на Google, което означава, че имате не само вграден Google Maps, но и достъп до десетки приложения през Google Play магазина.

120 или 150 конски сили

Също толкова познато ще ви се стори и задвижването: с eдин синхронен електромотор без постоянен магнит, монтиран на предната ос и свързан с колелата чрез едностепенна трансмисия. Мощността е 120 конски сили за базовата версия и 150 за останалите.



150 к. с. максимална мощност

245 Нм максимален въртящ момент

8.0 секунди 0-100 км/ч

415 км пробег (WLTP)

Енергията идва от батерия, която може да е литий-желязофосфатна, с капацитет 40 киловатчаса, или литиево-йонна с 52 киловатчаса. Всъщност като шаси и задвижване Micra е толкова близка до Renault 5, че нямаше нужда дори да минава краш тестовете на EuroNCAP - организацията й присъди същите пет звезди като на френския модел.

