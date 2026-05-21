Пиърс Броснан показа как изглежда щастието на 73

На 73 години Пиърс Броснан доказва, че щастието не се измерва с шумни жестове или големи сцени, а с тихи моменти, споделени с най-близките хора. Холивудската звезда отпразнува рождения си ден далеч от блясъка на филмовата индустрия – в спокойната и живописна атмосфера на Нова Зеландия, заедно със съпругата си Кийли Шей.

Романтичната им поява бързо привлече вниманието на феновете, които отново видяха една по-интимна и човешка страна на актьора, познат като Джеймс Бонд от големия екран. Усмивките, природните пейзажи и непринудената близост между двамата създадоха усещане за спокойствие и хармония, далеч от динамиката на Холивуд.

Един от най-емблематичните агент 007 навърши 73 години на 16 май и отбеляза повода с пътуване до Нова Зеландия заедно с най-важния човек в живота си – съпругата си Кийли Шей Смит-Броснан. За щастие на феновете ѝ, Броснан публикува и снимки в социалните медии, с които спечели допълнителни поздравления за съпруга си.

На една от снимките в публикацията се вижда как актьорът държи шапката си във въздуха, застанал на зелено поле, а зад него се извисява красива дъга. Друг кадър показва звездата от „Джеймс Бонд“ усмихнат до уши, докато седи на плаж с океана за фон. „Честит рожден ден, любов моя! Нека всичките ти мечти се сбъднат“, написа 62-годишната Кийли под снимките. Тя благодари и на луксозната винарна, The Landing NZ, както и на частния остров Kaibu Fiji, които са ги приветствали за специалния уикенд.

Източник: Tialoto.bg