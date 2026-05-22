Хитът на сезона: Квадратни деколтета

В разгара на пролетта сме. Времето се стопли, става все по-слънчево, а скоро ще посрещнем и лятото. Вече започнахме да подменяме гардероба след зимата, но за по-топлите дни предстоят още промени.

И ако се чудите кои ще са най-модерните блузки и топове за пролет-лято 2026, отговорът е тук. Завръщат се блузите с квадратни деколтета, съобщават от британското издание на "Cosmopolitan".

Те стоят много интересно, вечна класика са, eдновременно елегантни, забелязващи се - но не по крещящ начин. Подходящи са и за ежедневието.

Дори най-обикновена дреха - бяла тениска или бледожълта блуза, стои по-ефектно, ако е с квадратно деколте, макар по нея да няма нищо друго - като надписи, пайети, джобчета, рисунки, копчета и т.н.

Квадратните деколтета стоят добре на почти всеки силует.

Тази широка квадратна форма балансира ширината на бедрата и така се създава интересен силует - на пясъчен часовник. Вертикалните части от квадратната форма пък и създават усещане за удължаване на торса и шията. Освен на блузи и топове с квадратно деколте, може да залагате и на такива рокли. Те стоят много стилно.

