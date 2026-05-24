Шампионката в тениса Арина Сабаленка блесна на корицата на Vogue

Тенисистката е известна не само със спортните си успехи, но и с впечатляващо присъствие извън корта. Арина Сабаленка изгря на корицата на Vogue, вдъхновявайки всички жени по света да следват мечтите си.

Сабаленка даде откровено интервю, в което говори за трудните моменти по пътя към върха, емоциите, личните битки и трансформацията, която я превърна в една от най-разпознаваемите фигури в световния спорт.

Влизайки във френското първенство „Ролан Гарос“ като номер едно в света, Арина се намира в период, който мнозина определят като най-силния в нейната кариера. След години на колебания, емоционални сривове и болезнени загуби, беларуската тенисистка изглежда е достигнала етап, в който не само контролира играта си, но и самата себе си.

Последните месеци се превърнаха в истински възход за Сабаленка.

Победите на големи турнири, впечатляващата серия от силни мачове и постоянството на корта създадоха усещането, че тя е навлязла в нов етап от кариерата си. Нейните мощни удари, силният сервис и агресивният стил винаги са били отличителна част от играта ѝ, но според анализаторите голямата промяна вече се крие в друго – в психическата устойчивост.

Дълго време Арина Сабаленка беше определяна като тенисистка с огромен талант, но и с труден темперамент. Публиката многократно е виждала счупени ракети, изблици на емоции и видимо разочарование по време на напрегнати срещи. Именно тази експлозивност често се превръщаше в пречка за нея в най-важните моменти.

„Това е процес на учене. Ако всъщност не ме интересуваше и си мислех: „Каквото и да е, да премина към следващото“, нямаше да се уча. Това би било нездравословно. Това е трудната страна на това да си спортист: не можеш да спечелиш всичко. Тялото ти в един момент ще те спре, ще те ограничи.

