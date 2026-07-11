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Вучич: Сърбия се въоръжава, за да не се повтори 1999 година

Ключовото условие винаги са санкциите срещу Русия

11.07.2026 | 07:00 ч. 16
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Сръбският президент Александър Вучич заяви по телевизионния канал Pink, че присъединяването към санкции срещу Русия е необходимо, за да може страната да напредне в преговорите за присъединяване към ЕС. Дори и това условие да беше изпълнено обаче, Сърбия нямаше да бъде приета, твърди сръбският лидер.

"Ключовото условие винаги са санкциите срещу Русия. Това е единственото условие. Що се отнася до Русия и Беларус, тъй като не сме наложили три четвърти от санкциите срещу Беларус, ние  не сме ги наложили и срещу Беларус. Не искахме да налагаме санкции срещу беларуското ръководство", каза Вучич, цитиран от "Политика". "Това трябваше да бъде наказание за Сърбия за нейната независима политика, за това, че не наложи санкции на Русия и за всичко останало. Успяхме да му се противопоставим. Това също изискваше смелост, а борбата за резолюцията беше само една от второстепенните причини, поради които в по-широк контекст беше започната цветна революция", каза още Вучич.

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Говорейки за въпросите на сигурността, той заяви, че Сърбия ще продължи да укрепва отбранителните си способности единствено с цел запазване на мира, защита на територията и възпиране на потенциални заплахи.

"Ние сме свободен и обичащ свободата народ, който иска да защити небето и земята си. Не забравяйте, че страната ни беше нападната в нарушение на Устава на Организацията на обединените нации, в нарушение на резолюциите на ООН и за първи път в историята, без решение на Съвета за сигурност на ООН. Те взеха 14% от територията ни или все още се опитват да отнемат 14% от територията ни и това се прави от онези, които ни обвиняват, че нарушаваме баланса на силите. Какво трябва да направим? Да чакаме някаква нова агресия, за да могат да ни отнемат още 14% от територията ни, защото могат да го направят?", каза Вучич в отговор на молба на журналист да коментира изявлението на хърватския лидер Зоран Миланович, че Сърбия "нарушава баланса на въоръженията с НАТО".

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Тагове:

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