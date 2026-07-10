Типове мъже, които правят връзките нещастни

Мъжете играят различни роли в живота си – приятел, брат, колега, съсед, партньор и т. н. Но някои роли придобиват свой собствен токсичен живот, особено когато прекрачат границите на личните отношения и навлязат в света на ухажването.

Има определени роли, които мъжете често, понякога несъзнателно възприемат, което пък съсипва връзките с жените, които обичат. В умерени количества тези роли са като виното – приятни и понякога дори здравословни. Но когато се превърнат в цялостната идентичност на мъжа, връзката се трансформира в едно голямо разочарование.

Ето кои са типовете мъже, които изглеждат страхотни, но всъщност правят връзките нещастни.

Бащата

Мъжът, който влиза в ролята на Баща, предлага подкрепа, безопасност и сигурност – все неща, които са присъщи на закрилническата природа на истинския баща. Жената намира това за привлекателно, защото я кара да се чувства защитена и спокойна.

В реалността обаче, мъжът тип Баща не вижда партньорката си като равна. Той я възприема като някой, който заема ролята на дъщеря, като човек, когото трябва да възпитава, наставлява и контролира. Така динамиката се променя напълно. Когато например тя сгреши, той я мъмри или доминира над нея.

Лошото момче

Някои жени винаги си падат по Лошото момче. Той е вълнуващ, дързък, авантюристичен. Привлекателен е, защото не се опитва да угоди на никого; той просто е себе си и този вид искреност е нещо, което много хора търсят във връзката.

Но Лошото момче далеч не е идеален. Отрицателната му страна е, че жената никога не може истински да му се довери. Той може да е честен, да, но е верен единствено на себе си и гледа само собствения си интерес.

Това означава, че ако поиска да бъде с друга жена, няма да има никакви скрупули да го направи. В крайна сметка всичко става по неговия начин.

Източник: 7 типа „идеални“ мъже, които правят връзките нещастни