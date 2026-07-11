Зодиите, които ще имат любовно лято

Лятото е любим сезон за мнозина. Време за ваканции, морски почивки, лежерни дни край басейна или в парка с компанията, повече време с близки, приятели, открити фестивали, концерти, дълги дни и вълнуващи нощи - има от всичко, което подобрява настроението. А това лято става още по-вълнуващо за някои зодии, тъй като те ще имат късмет в любовната сфера. Вижте кои са, според "Grazia Us".

Овен

Ще са заети на всеки фронт, включително любовния. Личният им чар се увеличава, особено в началото на лятото, магнетични са. Ще има още един период, в който правят голямо впечатление с излъчването си - между 9-и август и 25-и август. Обвързаните правят връзката официална и прекарват повече време с партньора. Може с него да се захванат с общ проект, който ще им помогне. Щастлив любовен сезон за Овните.

Лъв

Най-много ще се завижда на Лъвовете през цялата 2026 г., но особено през лятото. Още от самото начало на сезона естественият им чар става все по-силен и всеки го забелязва. Летните месеци обещават любов, приятелство, нежност и много подаръци, изненади. Обвързаните Лъвове започват да обсъждат възможността за брак с партньора. Лятото носи много красиви моменти за тези огнени зодии, нека се потопят в тях.

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