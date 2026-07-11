Тествана на фронта в Украйна: AI система за откриване на мини и дронове привлече инвеститори

MITS Capital, американско-украинска инвестиционна група, че е инвестирала в Dropla Tech, датско-украинска компания за отбранителни технологии, чиято водеща система открива противопехотни мини, импровизирани взривни устройства и дронове-засади в реално време, въпреки че нито една от компаниите не разкри размера на сделката, нито текущата оценка на Dropla Tech, пише Defence.

Основната технология на Dropla Tech, наречена Blue Eyes Warbox, работи като това, което индустрията нарича edge-AI, което означава, че системата обработва откриването на заплахи директно на малък бордов компютър, вместо да изпраща данни до отдалечен сървър или облачна платформа за анализ. Това разграничение е от огромно значение на съвременното бойно поле, където руската електронна война рутинно блокира или прекъсва комуникационните връзки, тъй като зависимата от облака система се "затваря" в момента, в който връзката ѝ прекъсне, докато Blue Eyes продължава да анализира кадри от въздушни сензори в реално време, независимо дали изобщо има някаква външна връзка. Системата се свързва с разузнавателни дронове, които вече летят над фронтовите маршрути, сканирайки кадри, докато дронът се движи, вместо да изисква войските да приземяват самолета и ръчно да преглеждат записите след това – работен процес, който преди е водил до забавяния от тридесет минути или повече, преди разузнавателната информация за потенциална засада действително да достигне до хората, които са се нуждаели от нея.

Съоснователят и главен изпълнителен директор на Dropla Tech, Вячеслав Швайдак, определи инвестицията на MITS Capital като отговор на нужда, която компанията цени повече от самите пари.

Швайдак подробно описа какво всъщност предоставя тази инфраструктура отвъд простото финансиране, посочвайки конкретно оперативната мрежа, която MITS Capital обединява в две страни, където Dropla Tech сега поддържа персонал и производство.

Системата носи официален складов номер на НАТО, 7010-61-019-5238, присвоен чрез Националното бюро за кодификация на Украйна, обозначение, което потвърждава, че дадено военно оборудване отговаря на техническите и логистични стандарти на Алианса и позволява на всеки член на НАТО да го закупи чрез стандартни канали за обществени поръчки, вместо да договаря отделно специално споразумение. В момента Blue Eyes е разположена в подразделения на украинските въоръжени сили и няколко украински служби за сигурност, и според компанията, броят на потвърдените взривни заплахи е нараснал от няколкостотин до над 5000 за по-малко от година, с точност на откриване над 90 процента. Крива на мащабиране отразява както нарастващото приемане на фронтовата линия, така и непрекъснатото преобучение на основните модели с изкуствен интелект спрямо реални бойни данни, а не лабораторни тестови условия.

Dropla 4×4 и Dropla 6×6 са модулни безпилотни наземни превозни средства, проектирани да работят директно с Blue Eyes,

поддържащи конфигурации за евакуация на ранени, логистично снабдяване, разузнавателни и разузнавателни мисии, дистанционни оръжейни станции и операции срещу дронове, всички построени специално за европейско серийно производство, а не за еднократни прототипи. Третият продукт, Dropla Seer, комбинира въздушни и наземни сензори с изкуствен интелект Blue Eyes, обработващ данни, в мобилна, многосензорна разузнавателна система, насочена към хуманитарни действия срещу мини, след като активните бойни действия в крайна сметка приключат. Това е далновиден залог, базиран на реалността, че ландшафтът на Украйна ще остане замърсен с невзривени боеприпаси години наред след всяко прекратяване на огъня, което изисква точно такъв вид технология за откриване, която Dropla Tech е усъвършенствала по време на войната в условия на реални бойни действия.

Основателят и главен изпълнителен директор на MITS Capital, Пери Бойл, описа инвестицията като постигане на цели, които далеч надхвърлят траекторията на растеж на една единствена компания.

Dropla Tech вече става първата публично оповестена компания от третата кохорта на MITS Accelerator - група от осем компании, участващи в програма, изградена около мащабиране на операции, навлизане на пазарите на НАТО и използване на експертния опит в по-широката платформа на MITS Capital, която към юли 2026 г. включва 20 компании за отбранителни технологии, обхващащи сензори, електронна война, комуникации и безпилотни системи. Това портфолио дава на Dropla Tech вградена мрежа от потенциални технически партньори, чието самостоятелно развитие иначе би ѝ отнело години, а компанията вече е започнала да действа по този вид междуиндустриално сътрудничество извън самия ускорител, обявявайки през юли 2026 г., че започва да интегрира своите безпилотни наземни превозни средства в MOSAIC UXS, софтуерна платформа за мисии, задвижвана от изкуствен интелект, разработена от немската компания Quantum Systems. Dropla Tech също така подписа меморандум за сътрудничество с украинския разработчик на роботика Frontline Robotics на изложението за отбрана Eurosatory по-рано през 2026 г., добавяйки още един интеграционен партньор към нарастващата мрежа от компании, работещи за осигуряване на оперативна съвместимост на разработените в Украйна технологии за откриване и роботика между хардуера на различни производители, вместо да бъдат обвързани с екосистеми от един доставчик.

Швайдак заяви, че следващата основна цел на компанията е да се присъедини към програмата Build with Ukraine – инициатива на германското правителство, която субсидира украинското производство в областта на отбраната, като едновременно с това увеличава производствения капацитет до 3000 безпилотни наземни превозни средства годишно. Целта би представлявала драматично увеличение спрямо сегашното производство на компанията и би изисквала производствена инфраструктура и трансгранична координация, които инвестицията на MITS Capital е специално предназначена да подкрепи.