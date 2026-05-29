Античният театър се нагорещи преди SENSHI 31: Бойците минаха кантара и обявиха война на арената

С погледи, изпълнени с увереност, и напрежение преди големите сблъсъци, бойците от международната галавечер SENSHI 31 Gladiators преминаха успешно през официалния кантар, който се проведе днес от 16:00 часа на Античния театър в Пловдив. Историческата сцена се превърна в арена на първите психологически битки преди зрелищната бойна вечер на 30 май.

Фенове и гости на събитието имаха възможност да видят отблизо участниците в бойната карта, които демонстрираха отлична форма и готовност за гладиаторските сблъсъци. Международната галавечер ще събере бойци от Италия, Словения, Мароко, Бразилия, Франция, Полша, Испания, Япония, Китай, Румъния, Англия, Нидерландия, Белгия и България.

Акцент в програмата ще бъде Grand Prix турнирът в лека категория до 70 кг, както и супер битките с участието на световни бойни звезди. Сред най-очакваните двубои са срещите на българските бойци Атанас Божилов и Даниел Динев. Публиката ще подкрепя също Драгомир Петров и Михаил Велчовски, които се впускат в голямото предизвикателство на Grand Prix турнира.

Вижте резултатите от официалния кантар на SENSHI 31 Gladiators:

Grand Prix турнир до 70 кг:

· Анджело Волпе (Италия) 69,8 кг – Само Петче (Словения) 70 кг

· Айсам Чадид (Мароко) 70 кг – Бруно Газани (Бразилия) 69,6 кг

· Хирокацу Мияги (Япония) 70 кг – Драгомир Петров (България) 69,4 кг

· Зехао Жанг (Китай) 70 кг – Мариан Лапушнеану (Румъния) 70 кг

· Максон Виние (Франция) 69,7 кг – Виктор Колая (Полша) 70 кг

· Михаил Велчовски (България) 69,7 кг – Андрес Касадо (Испания) 69,4 кг

Супер битки на SENSHI 31 Gladiators:

· Аарон Слиман (Англия) 74 кг – Атанас Божилов (България) 73,7 кг

Правила: KWU FULL CONTACT -75 кг

· Асдрен Гаши (Белгия) 114,8 кг – Томас Бриджуотър (Нидерландия) 114,3 кг

Правила: KWU FULL CONTACT 95+ кг

· Даниел Динев (България) 113 кг– Бенджамин Адегбуи (Румъния) 120,8 кг

Правила: KWU FULL CONTACT 95+ кг

SENSHI 31 Gladiators ще се проведе на 30 май от 19:30 часа на Античния театър в Пловдив. Билетите за бойното шоу SENSHI 31 Gladiators са в продажба в Eventim.bg. Вратите за зрителите ще бъдат отворени от 18:30 часа, а настаняването ще бъде само през централния вход на Античния театър.

