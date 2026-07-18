Как да възпитавате детето си, според зодията му

Всеки човек е орисан както от съдбата, така и от своята зодия, при появата си на света. Дори бебетата проявяват качествата на своя слънчев знак в най-ранните дни от живота си. За да дадете най-добрите житейски насоки на детето си, съобразете подхода си на възпитание с неговата зодия. Това е чудесен начин да избегнете борбата за власт и да насърчите своя наследник/наследници да стане/станат успешен възрастен, следвайки своите собствени правила.

Прочетете, за да видите какво да правите, за да отпразнувате силните страни на детето си (според зодията му) и да го възпитате така, че то да разгърне пълния си потенциал:

Овен

Положителната подкрепа изважда най-доброто от децата Овен. Вместо да казвате на младия Овен какво прави погрешно, похвалете го за това, което прави добре. Това дете ще удвои усилията си за добрите неща, които умее и така недостатъците му ще започнат да изглеждат малки и незначителни. Дръжте това дете заето и хвалете готовността му да опитва, опитва и опитва отново. Осигуряването на физически отдушници за гнева му също може да бъде много полезно за това дете. Така че не се колебайте и го запишете да спортува активно.

Телец

Децата, родени под знака на Телец, се нуждаят от много физическа обич. Гушкането, прегръдките, целувките и потупванията по гърба карат това дете да сияе от щастие. Осигурете му изобилие от художествени материали, за да изразява въображението си, и му давайте повече време, за да се приготви за училище, задачи и излизания – не го пришпорвайте. Колкото по-малко бързате, толкова по-усърдно Телецът ще се стреми да ви срещне по средата. Младите Телци винаги реагират по-добре на логиката, отколкото на силата – когато им обяснявате причината за правилата, те обикновено ще се подчиняват без оплаквания.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg