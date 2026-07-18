Джордж и Амал Клуни стартираха италианското си лято

Джордж и Амал Клуни демонстрираха присъщата си елегантност по италианското крайбрежие, наслаждавайки се на луксозна разходка с яхта край Капри.

На 14 юли носителят на „Оскар“ и адвокатката по човешките права бяха забелязани да посещават прочутата „Вила Брагалия“ на бляскавия остров край Неапол. Имотът е построен през 40-те години на миналия век от италианския режисьор и продуцент Карло Лудовико Брагалия.

За посещението Джордж избра изчистена бяла тениска с якичка, сив панталон и бели мокасини. Амал пък се появи с многоцветна рокля с ресни и връзки около кръста, съчетаваща нюанси на синьо-зелено, оранжево и кафяво. Тя допълни визията си с бежови сандали на платформа с отворени пръсти и кафява кожена чанта на марката Aquazzura с ефектен дизайн с изрязани елементи. И двамата завършиха тоалетите си със слънчеви очила.

По време на посещението си двойката, сключила брак през септември 2014 година, вървеше рамо до рамо към имението. Джордж подаде ръка на съпругата си на слизане и качване от яхтата, като през цялото време двамата се бяха хванали за ръце.

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