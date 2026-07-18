Какво се случва с Чарли Шийн, Джон Крайър и Ангъс Т. Джоунс - звездите на „Двама мъже и половина“

Без дори да се опитвате, вероятно си спомняте успеха на „Двама мъже и половина“.

Преди близо двадесет и три години, на 22 септември 2003 г., ситкомът с участието на Чарли Шийн, Джон Крайър и Ангъс Т. Джоунс се появи за първи път по CBS и се превърна в телевизионен хит.

„Успехът не беше постепенен. Мигновено се появи публика за сериала“, спомня си създателят Чък Лори в документалния филм на Netflix за Чарли Шийн, озаглавен aka Charlie Sheen.

Сериалът проследяваше лошия ерген Чарли Харпър (Шийн), неговия строг брат Алън Харпър (Крайър) и сина на Алън, Джейк Харпър (Джоунс), след като Алън е зарязан от съпругата си и се мести заедно с Джейк при Чарли. Но с напредването на успеха на сериала, Шийн започва да залита в неправилната посока. Разводите му с Денис Ричардс и Брук Мюлер, арестът му за нападение през 2009 година, борбата му със зависимостта и публичните му критики предизвикват само негативни реакции от критиката и феновете. Въпреки това, актьорът продължава да получава милиони долари на епизод.

„Това бяха твърде много пари за човек като мен с такова мислене по онова време. Това беше рецепта за катастрофа“, призна Шийн в документалния си филм.

След осем сезона, Шийн беше уволнен през 2011 г. След това той заведе дело за 100 милиона долара срещу Warner Bros. и Лори заради прекратяването на договора, което беше уредено по-късно същата година.

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Източник: Tialoto.bg