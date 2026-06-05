Анна Кендрик ще режисира "Скандалният живот на Евелин Хюго"

Анна Кендрик влиза в света на Стария Холивуд, големите тайни и седемте брака на една от най-обсъжданите литературни героини в последните години.

Актрисата и режисьорка ще застане зад камерата на "Скандалният живот на Евелин Хюго" ("The Seven Husbands of Evelyn Hugo") за Netflix, пишат Deadline и Variety. Преди нея с проекта бяха свързвани още две режисьорки - Маги Бетс и Лесли Хедланд, но и двете са се оттеглили по неизвестни причини.

Филмът е адаптация по бестселъра на Тейлър Дженкинс Рийд от 2017 година. Историята проследява Евелин Хюго - звезда (която разбира се, е художествена измислица) от Стария Холивуд, която решава да даде последното си интервю на неизвестна журналистка. А когато жена като Евелин най-сетне реши да говори, завесата пада. Пред читателя се разкрива истината за прочутите ѝ седем брака, за скандалите, предателствата, болезнените избори и цената на славата.

Netflix отдавна се опитва да съживи Евелин Хюго

Netflix придоби правата върху романа още през 2022 г., но проектът трудно успяваше да потръгне. Към момента няма обявени имена от актьорския състав - а това, естествено, само подхранва любопитството на феновете.

Почитателите на книгата отдавна настояват Джесика Частейн да изиграе Евелин Хюго - емблематична червенокоса звезда, около която се върти целият роман. Самата актриса обаче още преди години охлади ентусиазма им, като сподели, че има "нулева възможност" това да се случи.

Първата версия на сценария е написана от Лиз Тигелаар, позната с работата си по "Красиви малки неща" ("Tiny Beautiful Things") и "Малки пожари навсякъде" ("Little Fires Everywhere"). В момента по преработките работи Франческа Слоун, работила по "Мистър и мисис Смит" ("Mr. & Mrs. Smith"), "Атланта" ("Atlanta"), "Фарго" ("Fargo") и третия сезон на "Големите малки лъжи" ("Big Little Lies").

Какво знаем за филмовата адаптация на "Скандалният живот на Евелин Хюго"? Свързани статии

От "Дейзи Джоунс" до Евелин Хюго

"Скандалният живот на Евелин Хюго" е вторият роман на Рийд, който получава холивудска адаптация. Преди него Amazon превърна "Дейзи Джоунс и The Six" ("Daisy Jones & the Six") в лимитиран сериал през 2023 г. - история, вдъхновена свободно от записването на легендарния албум "Rumours" на Fleetwood Mac.

Самата Рийд ще бъде изпълнителен продуцент на "Скандалният живот на Евелин Хюго" заедно с Маргарет Чернин. Продуценти ще бъдат Лиза Чейсин от 3Dot Productions и Брад Менделсън от Circle Management + Productions.

Анна Кендрик сменя микрофона с режисьорския стол

Кендрик е най-позната на публиката с ролите си в "Перфектният ритъм" ("Pitch Perfect") и сагата "Здрач" ("Twilight"), но през последните години все по-уверено застава и зад камерата. Тя направи режисьорския си дебют с "Жена на момента" ("Woman of the Hour") - филм, за който Netflix плати осемцифрена сума на Филмовия фестивал в Торонто през 2023 година.

Следващите ѝ екранни появи ще бъдат в драмата на Крис Рок "Мисти Грийн" ("Misty Green") и комедията на Лорън Милър Роугън "Бебета" ("Babies")