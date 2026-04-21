Ким Кардашиян и Люис Хамилтън вече не се крият СНИМКИ

Ким Кардашиян има нов "шофьор" в живота си… и то какъв.

Основателката на SKIMS сякаш вече не крие, че между нея и Люис Хамилтън има нещо повече. TMZ ги засече на романтична, двучасова вечеря в Nobu Malibu, като медията публикува и снимки на двойката за милиони... буквално.

Вечеря с намек за нещо повече

Кадрите говорят сами.

Двамата пристигат малко след 21:00 ч. в събота, а Люис е в стихията си - не само зад волана, но и като истински джентълмен. Шампионът от Формула 1 (F1) слиза пръв, заобикаля автомобила и отваря вратата на Ким от ултралуксозния си Mercedes-Maybach S-Class. Тя излиза с широка усмивка.

Вътре атмосферата остава също толкова близка и лична. В продължение на два часа двамата са изцяло погълнати един от друг, без да разсейват вниманието си. Вечерята приключва около 23:00 ч., но настроението не спада и след това. Когато излизат, няма никакви опити да изглеждат "безразлични" - усмивките са им до ушите, а езикът на тялото им издава връзка, която очевидно е отвъд етапа "само приятели".

За семплата вечер, Ким избира нежен и леко закачлив аутфит - розово яке, комбинирано със сива пола. Люис залага на изчистена визия - сиво сако и по-тъмни панталони.

От дискретни срещи до публични появи

Историята между Ким Кардашиян и Люис Хамилтън не се появява "от нищото".

Двамата се познават от години и често се движат в едни и същи среди, но едва в началото на 2026 г. започват да се появяват първите по-сериозни слухове за нещо повече между тях. Тогава са засечени заедно след вечеря в Париж, а малко по-късно присъстват и на едни и същи събития около Супербоул (Super Bowl) - достатъчно, за да събудят вниманието.

С времето появите им стават все по-чести и все по-малко случайни - от споделени моменти в Аспен около Нова година до съвместни пътувания и срещи в различни градове. Едно от пътуванията им бе до Токио, Япония, като към тях се присъединиха и някои от децата на Ким, които са от бившия ѝ съпруг - Кание Уест. Следват Коачела (Coachella), разходки и пазаруване в Лос Анджелис, а според различни източници двамата прекарват доста време заедно и извън светлината на прожекторите.