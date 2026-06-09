Шакира: Мислех се за по-крехка

Шакира е научила важни уроци за живота от спънките по пътя ѝ.

49-годишната певица твърди, че е изненадана от собствената си устойчивост. Тя е преминала през много върхове и падения, откакто е под светлините на прожекторите.

Припомняме, че звездата преживя тежка раздяла с дългогодишния си партньор Жерар Пике. Изпълнителката и футболистът бяха заедно около 11 години, но през юни 2022 г. издадоха, че се разделят. Те имат син Милан на 13 г. и син Саша на 11 г.

"Винаги съм мислела, че съм по-крехка или слаба, отколкото животът ми доказа, че съм.“, сподели тя пред "People".

Шакира винаги е научавала важни уроци от пречките в живота.

"Зад всяко преживяване в живота, винаги има урок и ние трябва да бъдем благодарни за всички тези уроци, дори за хората, които те оставят с белези, защото те просто ни правят по-добри", коментира още певицата.

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