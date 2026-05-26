Шакира няма време за гадже, пак говори за болката от раздялата с Пике

Шакира е прекалено заета, за да ходи на срещи и да търси любовта. 49-годишната певица сега се концентрира върху синовете си и кариерата си.

Звездата е необвързана от раздялата си с Жерар Пике през лятото на 2022 г. Но тя не търси мъж, защото се наслаждава на времето с децата си и се фокусира над своята кариера.

"Никакъв романс за мен сега. Няма място или време в живота ми за това. Затрупана съм с работа. Децата ми са моят приоритет. И кариерата ми. Достатъчно странно - влюбена съм в кариерата си, както никога досега не съм била в живота си. Също - наслаждавам се на времето си сама", коментира тя пред вестник "The Times".

Шакира преминала през един от най-трудните периоди в живота си, когато с футболиста се разделили.

"Преживявах най-тъмният момент - когато видях разпадането на семейството си. Семейството, за което мечтаех да запазя вечно. Преминах през толкова много болка, но вероятно това ме направи по неочакван начин по-мъдър човек, или поне - по-силен. Казват, че това, което не те убива, те прави по-силен, и е вярно... Понякога през трудностите и през болката, така откриваме колко силни можем да бъдем. Страданието понякога те прави по-добър човек, кара те да цениш приятелите и подкрепата", обясни още изпълнителката.

