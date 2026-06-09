Край на приказката: Ариана Гранде и Итън Слейтър се разделиха

Още една звездна двойка вече няма да е под прожекторите. Ариана Гранде и Итън Слейтър са се разделили, съобщава източник пред списание People.

Колегите от "Злосторница" ("Wicked") са сложили край на връзката си след близо 3 години заедно.

"Отношенията им са приятелски. Дадоха си много време, обмислиха внимателно решението и решиха да тръгнат по различни пътища. Все още са приятели и много се подкрепят един друг. Разделени са от няколко месеца", споделя източникът.

Почти 3 години заедно

Източникът допълва, че 32-годишната Гранде "се справя чудесно" и е фокусирана върху турнето си "Eternal Sunshine", което започна на 6 юни, както и върху предстоящото излизане на албума ѝ "Petal" на 31 юли.

Певицата на "Hate That I Made You Love Me" и 34-годишният Слейтър за първи път бяха свързани романтично през юли 2023 г., след като се запознаха на снимачната площадка на "Злосторница". В продукцията Гранде играе Глинда, а Слейтър е в ролята на Бок. Двамата направиха връзката си официална в Instagram през ноември 2024 г. и през последната година и половина се появяваха заедно на множество събития, посветени на "Злосторница" и "Злосторница: Част втора" ("Wicked: For Good").

През ноември Слейтър описа изпълнението на Гранде в продължението на "Злосторница" като "от друг свят".

Подкрепа до последно

През март Гранде подкрепи последното представление на офбродуейската пиеса "Марсел във влака" ("Marcel on the Train"), на която Слейтър е съавтор и участва в нея.

"Поздравления за прекрасния сезон на това много красиво представление. Толкова много се гордея", написа Гранде в Instagram Stories на 22 март.

Източник каза пред People през ноември, че двамата "намират начин да се справят" въпреки натоварените си графици и са "изключително подкрепящи" към кариерите си.

Поп звездата и актриса преди това похвали Слейтър в интервю за Entertainment Tonight през 2024 г., като го нарече "невероятен човек".

"Той винаги е очарователен и е толкова невероятен в този филм - той е такъв невероятен човек. Толкова съм щастлива, че хората го опознават. Сърцето ми е много щастливо", каза тя.