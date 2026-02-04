Гаф: Ариана Гранде се появи на корица на Vogue... с шест пръста СНИМКА

Ариана Гранде реагира на гаф при обработката на снимка във Vogue Japan. Кадър от фотосесията на звездата от "Злосторница" ("Wicked"), която е на 32 години, за корицата на списанието от 26 януари стана вайръл, след като фен го е споделил в Instagram. На снимката певицата и актриса изглежда с шест пръста вместо с пет.

Фенът пусна и близък кадър, за да се види по-ясно грешката, и написа: "Кой е отговорен за това да даде на Ариана 6 пръста....?" В коментарите Гранде отвърна: "Holy sh*t." (М*амка му!) "Боже мой, колко вълнуващо! От известно време казвам, че ми трябват допълнителни крайници, за да мога да започна албум! Благодарна съм за това", пошегува се тя.

Грешката вече е коригирана на официалния сайт на Vogue Japan. И макар Гранде да успя да види хумора в този фотос, в придружаващия материал тя показва и една по-уязвима страна на попзвездата в себе си.

"Имам чувството, че е имало много моменти, в които съм правила най-добрата си работа творчески, и въпреки това славата ми е била по-шумна от самата работа", споделя Гранде. "А мама винаги е била тук, за да подреди нещата в главата ми и да ми напомни каква е стойността ми като артист и като човек всеки път, когато този шум почти ме е извадил от релси", добавя тя.

Тя отбеляза, че майка ѝ Джоан Гранде не е единствената, която ѝ е давала сила, споменавайки и покойната ѝ баба Марджъри Гранде (Нона), която почина на 99 години през 2025 година. Гранде каза, че се опитва "винаги да канализира нейната сила" и дори носи навсякъде със себе си два от балсамите ѝ за устни, за да "имам малко от нея с мен винаги".

Гранде допълни, че след години, в които ѝ е било трудно хората да виждат изкуството ѝ, най-сетне усеща промяна: "Имам чувството, че за първи път в кариерата ми - между "Злосторница" и "Eternal Sunshine" - наистина се чувствам видяна заради работата си и като артист."

Макар актрисата да не получи номинация за "Оскар" за "Злосторница: Част втора" ("Wicked: For Good"), тя сподели, че е била благодарна да бъде разглеждана като възможност и да може да преживее това с майка си.

"Никога през живота си не съм очаквала да бъда актриса с номинация за "Оскар". Просто никога не съм си мислела, че индустрията, която обичам, ще ме вижда по този начин. Аз давам живота си на изкуството всяка минута от всеки ден. Така че да се почувствам прегърната обратно - и да го споделя с мама - е толкова невероятно за мен", добави тя.