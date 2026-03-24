Първи кадри на Скалата като Disney бога Мауи в "Смелата Ваяна" ВИДЕО

Игралният филм тръгва по кината на 10 юли

24.03.2026 | 14:08 ч.
Снимка: Стопкадър - IMDb

Снимка: Стопкадър - IMDb

В нов трейлър на Disney показа първи кадри на Дуейн Джонсън като Мауи в игралната версия на "Смелата Ваяна" ("Moana"). Джонсън озвучи могъщия полубог и в оригиналната анимация от 2016 година, която проследява историята на смелата тийнейджърка Ваяна, поела на опасно пътешествие, за да спаси своето село на остров Мотунуи.

В предстоящия игрален филм в ролята на Ваяна влиза дебютантката Катрин Лагая. Аулии Кравальо, която озвучава героинята както в оригинала от 2016 година, така и в продължението му от 2024 година, е изпълнителен продуцент заедно с режисьора Томас Кейл, Скот Шелдън и Чарлс Нюърт. Сред продуцентите са още Дуейн Джонсън, Бо Флин - от FlynnPictureCo, бившата съпруга, но много добра приятелка и бизнес партньор на Скалата - Дани Гарсия и брат ѝ Хайръм Гарсия чрез тяхната компания Seven Bucks Productions, както и Лин-Мануел Миранда.

Освен Катрин Лагаая и Дуейн Джонсън, в актьорския състав на игралния филм влизат още Джон Туи като бащата на Ваяна - вожда Туи, Франки Адамс като майка ѝ Сина и Рина Оуен като баба ѝ Тала. Сценарият е дело на Дейна Леду Милър и Джаред Буш, който е сред сценаристите и на "Смелата Ваяна" от 2016 година.

Игралната адаптация включва музика от Марк Манчина, Лин-Мануел Миранда и Опетая Фоаи, като Манчина отново се завръща, за да композира музиката към филма.

Анимацията от 2016 година се превърна както в критически, така и в комерсиален успех, като спечели 643 млн. долара в световния боксофис, без корекция спрямо инфлацията. Филмът беше номиниран за "Оскар" за най-добър анимационен филм, а Лин-Мануел Миранда получи номинация за оригиналната песен "How Far I’ll Go".

Игралната версия на "Смелата Ваяна" тръгва по кината на 10 юли, пише Variety.

Гледайте трейлъра тук

