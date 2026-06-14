"Вангелия" разказва историята на Ванга за най-малките

"Вангелия" разказва историята на Ванга като книга-картинна притча за деца - от детството и ослепяването ѝ до пътя, който я превръща в една от най-разпознаваемите български личности по света.

Автор на книгата е Жени Костадинова, която от години събира спомени, свидетелства и истории, свързани с прочутата пророчица. В неделното издание на "България сутрин" тя разказа, че идеята да представи живота на Ванга пред детска публика се е появила неочаквано.

"Приказката сама ме намери и се оказа, че е стояла в мен през всичките тези години. Може би и защото аз самата бях момиче, когато тръгнах да събирам материали, да се срещам с много хора и да записвам техните спомени, за да мога впоследствие да напиша книгите, които се родиха. "Вангелия" се появи като откровение - на 1 януари 2023 година седнах пред лаптопа си и си казах, че ми се пише приказка. Тогава спонтанно си казах, че ще опитам да разкажа историята на Ванга за децата", сподели Костадинова.

Историята, която децата сами поискали

По думите ѝ темата за Ванга отдавна предизвиква интерес сред децата. Костадинова разказа, че от 15 години общува с ученици от 1 до 4 клас - възраст, в която любопитството им е особено силно.

"Те са от 1 до 4 клас - точно възрастта, в която те са много любопитни, любознателни и децата, идвайки да разгледат музея с куклите, винаги се намираше по едно-две деца, които да попитат коя е тази жена, сочейки портрета на Ванга. Всички деца, които отваряха тази тема, знаеха, че тя е пророчица, че е ослепяла, чували са от своите родители за нея. И когато видях блясък в очите им, разбрах, че историята на Ванга ще бъде интересна и за децата", допълни авторката пред Bulgaria ON AIR.

Илюстрациите в "Вангелия" са дело на Даниела Зекина. Книгата включва 28 илюстрации, чрез които художничката пресъздава съдбата на Ванга.

Костадинова разказа, че е започнала да пише за пророчицата още на 25 години - през годината на смъртта ѝ. Ванга умира на 11 август 1996 г. Тази година се навършват 30 години от смъртта ѝ и 115 години от рождението ѝ.

"Зекина изрисува тази история чрез 28 илюстрации, това е много труд. Минаха 2 години, докато се осмелих да ѝ пиша. Впоследствие се видяхме на Празника на розата, споделих ѝ идеята си и тя я прие", разказа още авторката.

От обикновено дете до световно известна жена

Книгата проследява личната история на Ванга, белязана от ранна загуба, бедност, изпитания и необичайна съдба. Пророчицата остава без майка на 3-годишна възраст, а баща ѝ по-късно се жени повторно.

"Личната история на Ванга е много интересна. Когато децата прочетат тази книга, ще разберат как може едно обикновено дете може да се превърне в прочута в цял свят жена. Минава през различни и много фази от живота. Ванга ослепява на 12 години. Изключително интересно е после как баща ѝ се опитва да намери лекари по онова време в Струмица. В Сърбия намират лекар, който казва, че може да оперира само едното ѝ око, тъй като парите, с които баща ѝ разполага, стигат единствено за тази операция", коментира Жени Костадинова.

"Вангелия" е опит животът на Ванга да бъде разказан на децата не като суха биография, а като притча за съдба, изпитания, сила и предопределение.