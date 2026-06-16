Блуи се завръща с шест книжки за оцветяване

Миналата година българските читатели за първи път се срещнаха на роден език с книжките за Блуи - героинята от едноименния австралийски анимационен сериал.

След изданията "Запознай се с Блуи и Бинго", "Запознай се с Мама и Татко", "Земя на сенки", "Поточето", "Баби", "Лека нощ на плодовия прилеп", "Пеперуди" и "Мама е най-добрата" поредицата продължава с шест нови книжки за оцветяване.

На пазара вече могат да бъдат открити:

"Блуи: Ура! Плаж!"

"Блуи: Страхотни приключения"

"Блуи: Приятели"

"Блуи: Идеални моменти"

"Блуи: Навън"

"Блуи: Забава и игри"

В "Ура! Плаж!" читателите ще открият Блуи, Бинго, Бандит и Чили в летни ситуации, а "Страхотни приключения" събира Блуи и Бинго в нови игри. В "Приятели" са включени и други познати герои от сериала, сред които Сникърс и Коко.

Сред новите издания са още "Идеални моменти" и "Навън", а "Забава и игри" е специално издание от 64 страници с Бабите, Вълшебната пръчица, Чудната земя и още истории от света на Блуи.

Сериалът "Блуи" се излъчва от 2018 г. и се превърна в едно от най-разпознаваемите детски заглавия в световен мащаб. През 2027 г. героинята ще се появи и в пълнометражен филм за големия екран.

Поредицата е позната с хумора си и с теми, близки до децата и родителите - емоции, семейство, приятелство, игра и любопитство към света.