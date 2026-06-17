Ивет Лалова поема щафетата от Ралица Паскалева в "Игри на волята"

Ивет Лалова-Колио става част от новия сезон на "Игри на волята". Бившата лекоатлетка ще бъде водеща на екстремното риалити заедно с Павел Николов, съобщи NOVA.

"За мен е чест, но и огромна отговорност да поема щафетата в приключението "Игри на волята". Ще направя всичко възможно да използвам наученото през спортната си кариера, включително уроците от триумфите и загубите, за да поднеса на зрителите изненади както на Арената, така и извън нея", споделя Ивет Лалова-Колио.

Павел Николов също коментира новия сезон и партньорството си с нея.

"Вълнението от възможността да застана рамо до рамо със знаменитост като Ивет Лалова е голямо. Първият ми досег с предаването от другата страна на монетата беше изключително предизвикателство, което нямам търпение да изживея отново. Тази година битките ще са още по-зрелищни и още по-непредвидими", допълва той.

Екипът на медията и предаването благодариха на Ралица Паскалева за работата ѝ във формата през последните шест години и посочват, че тя остава част от историята на предаването и че вратите са отворени за бъдещи съвместни проекти.