Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

Ивет Лалова-Колио е уличена в употреба на допинг, съобщават от Международната агенция за тестване (ITA). Пробата е дадена от Лалова на 17 август 2016 г. по време на Олимпиадата в Рио и е дала неблагоприятен резултат (AAF) за веществото остарин.

Пробите са анализирани за първи път по време на Олимпийските игри в Рио през 2016 г. и са докладвани като отрицателни с методите за откриване, прилагани от акредитираната от WADA лаборатория, налична по това време.

По-голямата част от тези положителни резултати от повторния анализ се дължат главно на техническия напредък, включително разработването на нови методи за откриване и подобрения в аналитичната чувствителност за откриване на нови стероидни метаболити, които не са били налични по време на първоначалния анализ. Повторният анализ на пробите е проведен от акредитираните от WADA лаборатории в Лозана, Швейцария, и Кьолн, Германия.

Спортистите са били информирани за съответните си случаи. Всеки от тях има право да поиска анализ на своята B-проба. Ако анализът на B-проба бъде поискан и потвърди резултата от A-проба, или ако анализът на B-проба не бъде поискан, случаите ще бъдат разглеждани като потвърдено нарушение на антидопинговите правила.

Спортистите имат възможност да представят обяснения за положителните резултати. Спортистите също така ще бъдат временно отстранени от съответната си международна федерация в очакване на процедурите по управление на резултатите по техните случаи в съответствие със съответните антидопингови разпоредби.

След това въпросът ще бъде отнесен от ITA до Антидопинговия отдел на Спортния арбитражен съд (CAS ADD) за разглеждане съгласно Антидопинговите правила на МОК.

Повече спортни новини четете на Gol.bg.