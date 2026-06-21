Как българските книги стигат до световните издатели?

Професията на литературния агент става все по-важна за българския книжен пазар, особено когато става дума за представянето на наши автори пред чуждестранни издатели.

Преводачът, редактор и литературен агент Гергана Панчева разказа в съботното издание на "България сутрин", че работата ѝ е свързана с представяне на български текстове пред международна публика - от романи и разкази до поезия и детски книги.

"Работата включва предлагане на текстове от български за чужди езици - романи, разкази, поезия, въпреки че все още е бутиково занимание, детски книги. Стремим се да имаме каталог от високохудожествена литература като Вера Мутафчиева, Виктор Пасков, Станка Пенчева, Здравка Евтимова, Рене Карабаш, Емануил Видински - ярки гласове от българската художествена литература", каза Панчева.

Особено показателен пример е романът "Остайница" на Рене Карабаш, който беше номиниран за международния "Букър". Книгата излиза за първи път в оригинал през 2018 г., но дълго чака първия си превод.

По думите на Панчева пълният превод прави романа много по-достъпен за международния книжен пазар. "Тази книга вече е или издадена, или се превежда на 26 езика. "Остайница" се превежда и на тамилски - през френски, немски, испански, английски език", посочи тя в ефира на Bulgaria ON AIR.

Как работи литературният агент?

Литературните агенти участват в големи международни панаири, които събират издатели, редактори, агенти и автори. Те са едновременно професионални форуми и места, на които се договарят права за преводи и издания.

"Аз като агент съм там за няколко дни и се срещам с редактори от издателства, които решават какви книги да издадат - изпращаме предложения, рекламни материали, преводи, каталози. Следващата стъпка е работа с грантове", обясни Панчева.

Според нея преводачите имат ключова роля, защото познават не само езика, но и литературната среда, издателите и читателските нагласи в съответната страна.

"Преводачите са мост, те познават местните читателски нагласи, издателите, имаме нови ентусиасти, амбицирани в областта на литературния превод. Тяхната мисия е да изградят мост към местната литература и цивилизация. В Бразилия излязоха първите два превода на български автори "Времеубежище" и "Остайница", припомни Гергана Панчева.

Защо е нужна държавна политика?

Панчева подчерта, че държавната политика е изключително важна за популяризирането на българската литература по света. По думите ѝ без подкрепа и координирано сътрудничество процесът става много по-труден.

Литературният агент е убедена, че международният успех на книги като "Времеубежище" и "Остайница" е само началото на по-голямо признание за българските автори извън страната.