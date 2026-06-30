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Кортни Кокс се раздели с дългогодишния си приятел

Но остават в добри отношения

30.06.2026 | 02:22 ч. 2
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Кортни Кокс и Джони Макдейд са се разделили - след повече от 10 години заедно.
62-годишната актриса и 49-годишният музикант са се разделили по приятелски начин в края на миналата година.

Причината е, че са започнали да водят различни животи.

"Джони говори невероятно хвалебствено за Кортни. Те имаха много дълбока връзка и остават изключително приятелски настроени. Те са страхотни приятели и ги е много грижа един за друг. Това не беше грозна раздяла. Те просто достигнаха етап, в който живееха различни животи", коментира източник на "Mail On Sunday".

Още за отношенията им четете в teenproblem.net

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звезди Кортни Кокс Джони Макдейд раздяла двойка
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