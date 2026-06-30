Кортни Кокс се раздели с дългогодишния си приятел

Кортни Кокс и Джони Макдейд са се разделили - след повече от 10 години заедно.
62-годишната актриса и 49-годишният музикант са се разделили по приятелски начин в края на миналата година.
Причината е, че са започнали да водят различни животи.
"Джони говори невероятно хвалебствено за Кортни. Те имаха много дълбока връзка и остават изключително приятелски настроени. Те са страхотни приятели и ги е много грижа един за друг. Това не беше грозна раздяла. Те просто достигнаха етап, в който живееха различни животи", коментира източник на "Mail On Sunday".
Още за отношенията им четете в teenproblem.netТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.