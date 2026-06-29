Елена и Стефан отново заедно: Пол Уесли и Нина Добрев в нов сериал, пълен с мистерия и убийства

Една от любимите телевизионни двойки на 2010-те се събира отново на екран - Нина Добрев и Пол Уесли, които бяха сред водещите лица в хитовия сериал на CW "Дневниците на вампира" ("The Vampire Diaries"), ще си партнират в още една екранизация по книга.

Двамата ще участват в "Заслужаваш да знаеш" ("You Deserve to Know") - нов проект на Unwell на Алекс Купър и Kapital Entertainment на Аарън Каплан, който вече се разработва в Hulu. Стрийминг платформата е спечелила проекта в конкурентна ситуация.

Отново заедно след "Дневниците на вампира"

Сериалът е написан от Брайън Танън, познат като разработчик на "Гранд хотел" ("Grand Hotel"), като е базиран на романа на Аги Блум Томпсън от 2025 г. "Заслужаваш да знаеш".

Историята проследява три крайградски двойки - съседи и най-добри приятели, чийто подреден свят рухва, когато един от съпрузите е убит. След убийството започва да се разплита шокираща верига от тайни, а приятелството между семействата се пропуква широко и болезнено. Добрев и Уесли ще играят Гуен и Скот - двама съседи, които се оказват от противоположните страни на разследване за убийство. Това ги поставя на път, който неизбежно ги води към сблъсък.

Нина и Пол участваха заедно в първите шест сезона на "Дневниците на вампира", като героите им бяха двойката, от която започна всичко. Нина изигра главния женски персонаж - Елена. И Катрин (Катерина). И Татя. И Амара. Пол Уесли бе в ролята на Стефан. По-късно през сезоните, героинята на Добрев да се влюби в брата на Стефан, Деймън, изигран от Иън Сомърхолдър и така сериалът създаде един от най-емблематичните любовни триъгълници в младежката телевизия на 2010-те.

Пол Уесли остана в продукцията през всичките ѝ осем сезона, а Нина Добрев напусна след шестия и се върна за финала.

Убийство, тайни и приятелство на ръба

Освен че ще бъдат пред камерата, Нина Добрев и Пол Уесли ще участват и като изпълнителни продуценти. Към тях се присъединяват Танън и Томпсън, както и Алекс Купър от Unwell, Мат Каплан, Мина Лефевр и Аарън Каплан от Kapital Entertainment. Коизпълнителни продуценти са Джейдън Каплан и Дилън Хамалиан от Kapital, както и Пол Ким и Кендъл Буше от Unwell. Студиата зад проекта са Kapital и 20th Television, пише Deadline.

За Аарън Каплан това е и своеобразно събиране на две познати лица. Той вече е работил с Добрев и Уесли поотделно - Нина участва в мултикамерната комедия на Kapital "Семейство" ("Fam") за CBS, а Пол беше звезда в психологическия трилър на компанията "Разкажи ми история" ("Tell Me a Story") за CBS All Access, платформата, която днес е Paramount+.

Kapital, Hulu и силната серия от проекти

Междувременно Kapital разработи медицинската драма "Жизнени показатели" ("Vital Signs") с Танън за ABC, както и "Мъртви писма" ("Dead Letters") с Unwell за Netflix, като Луси Хейл беше част от проекта като звезда. Компанията е продала и още две книги на Томпсън на Peacock и Netflix.

Танън също така пише заедно с Tinx сериална адаптация на книгата ѝ "Промяната" ("The Shift") за Kapital и Amazon.

"Заслужаваш да знаеш" е втората голяма продажба на Kapital към Hulu само в рамките на последния месец след "Какво остава" ("What Remains") - проект с участието на Кери Уошингтън, която е и изпълнителен продуцент. Каплан е продуцирал за стрийминг платформата и сериала "Черна торта" ("Black Cake").

Проектът бележи и завръщане на Танън в Hulu, където той беше изпълнителен продуцент и съшоурънър на "С обич, Виктор" ("Love, Victor"). Преди това е бил изпълнителен продуцент и шоубегач на "Гранд хотел" по ABC, който също адаптира от испански формат, както и на "Коварни камериерки" ("Devious Maids") за Lifetime. Работил е и като коизпълнителен продуцент на "Нетипично" ("Atypical") за Netflix. Танън е представляван от UTA и Hansen Jacobson Teller.

Какво предстои за Нина Добрев?

Наскоро Добрев участва и продуцира късометражния филм "General Admission", чиято премиера беше на кинофестивала Tribeca. Следващата ѝ роля е в екшън трилъра "The Get Out" заедно с Ръсел Кроу, Арън Пол и Тереза Палмър.

Актрисата също така участва и е изпълнителен продуцент на "Едно лято" ("It Happened One Summer"), базиран на едноименния романтичен роман. Добрев е и прикрепена като водеща актриса и изпълнителен продуцент към еротичния трилър сериал "Нощно плаване" ("Night Float"), който се разработва във Fifth Season.

Новите роли на Пол Уесли

Пол Уесли наскоро приключи се ролята в предстоящия трети сезон на сериала на Apple TV "Пиратките" ("The Buccaneers"). Той също така приключи снимките на петия и последен сезон на "Стар Трек: Странни нови светове" ("Star Trek: Strange New Worlds") на Paramount+, където играе емблематичния Джеймс Т. Кърк.