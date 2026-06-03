IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 136

Нина Добрев смени прическата - вижте новата, лятна визия на звездата

Вижте новата секси модна фотосесия на звездата с български корени

03.06.2026 | 21:42 ч. 4
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Нина Добрев се вписа в тенденцията за прозрачно облекло с непринудена елегантност, появявайки се в нова редакционна статия за изданието Only Natural Diamonds, чиято корица краси.

Актрисата с български корени облече впечатляваща черна рокля на Tom Ford, която съчетава деликатна дантела, дълбоки детайли и полупрозрачни панели, създавайки една от най-пленителните визии от фотосесията.

Нина е снимана в очарователна спалня във винтидж стил, но изненадата, освен сексапилните тоалети, е нейната по-къса коса. Не е ясно дали Добрев е подкъсила косата си в прическа боб (стилизиран на на едри букли) за лятото, или визията е направена само за фотосесията.

Брюнетката позира на фона на флорални тапети и бяло спално бельо, докато е облечена в драматичния дизайн. 

На някои от снимките Нина загатва деликатния си сутиен с връзки като по този начин бельото се превърна в умишлен стилен елемент, а не в нещо скрито под роклята. Тънки презрамки тип „спагети“, дантелени акценти и прозрачни секции придават на визията съблазнителен оттенък, като същевременно запазват изтънчено усещане. 

Добрев е съчетала драматичните тоалети с красиви бижута. Основното бижу е деликатна висулка с форма на круша, което бързо се е превърнало в нейното „любимо бижу от снимките“.

В клип зад кулисите, споделен от Only Natural Diamonds, актрисата разкрива, че е била особено привлечена от висулката заради нейната „простота“, отбелязвайки, че е харесала колко деликатна се усеща верижката и колко непринудено е изглеждало бижуто.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Нина Добрев
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem