Нина Добрев смени прическата - вижте новата, лятна визия на звездата

Нина Добрев се вписа в тенденцията за прозрачно облекло с непринудена елегантност, появявайки се в нова редакционна статия за изданието Only Natural Diamonds, чиято корица краси.

Актрисата с български корени облече впечатляваща черна рокля на Tom Ford, която съчетава деликатна дантела, дълбоки детайли и полупрозрачни панели, създавайки една от най-пленителните визии от фотосесията.

Нина е снимана в очарователна спалня във винтидж стил, но изненадата, освен сексапилните тоалети, е нейната по-къса коса. Не е ясно дали Добрев е подкъсила косата си в прическа боб (стилизиран на на едри букли) за лятото, или визията е направена само за фотосесията.

Брюнетката позира на фона на флорални тапети и бяло спално бельо, докато е облечена в драматичния дизайн.

На някои от снимките Нина загатва деликатния си сутиен с връзки като по този начин бельото се превърна в умишлен стилен елемент, а не в нещо скрито под роклята. Тънки презрамки тип „спагети“, дантелени акценти и прозрачни секции придават на визията съблазнителен оттенък, като същевременно запазват изтънчено усещане.

Добрев е съчетала драматичните тоалети с красиви бижута. Основното бижу е деликатна висулка с форма на круша, което бързо се е превърнало в нейното „любимо бижу от снимките“.

В клип зад кулисите, споделен от Only Natural Diamonds, актрисата разкрива, че е била особено привлечена от висулката заради нейната „простота“, отбелязвайки, че е харесала колко деликатна се усеща верижката и колко непринудено е изглеждало бижуто.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg