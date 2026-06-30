Стана ясна причината за смъртта на Дейви Чейс от "Предизвестена смърт"

Причината за смъртта на Дейви Чейс - актрисата, която изигра Самара "Предизвестена смърт" ("The Ring") и озвучаваше Лило в анимацията на Disney "Лило и Стич" ("Lilo & Stitch"), е СПИН, сочат официалните заключения.

Съдебният лекар на окръг Лос Анджелис е посочил и "хронична употреба на множество вещества" - употреба на няколко вида наркотици - в графата "други значими състояния". Смъртта ѝ е определена като "естествена".

Чейс, сред чиито други роли са озвучаването на Чихиро в англоезичния дублаж на японската анимация "Отнесена от духовете" ("Spirited Away") и участие в кабелната драма "Голяма любов" ("Big Love"), е починала в болница на 16 юни. Тя беше на 35 години. Баща ѝ Джон Дейвид Швалиер разказа пред The New York Times, че преди смъртта си тя е била бездомна и е живеела в Лос Анджелис с приятеля си.

Различни първоначални данни

Миналата седмица мениджърът на Чейс - Джон Райън-младши, заяви пред BBC, че тя е починала от сепсис, след като е страдала от менингит в болница в Лос Анджелис.

Бившата детска звезда, която беше известна и като Дейви Швалиер, започва да се снима още на 4-годишна възраст. Първата си работа в Холивуд получава, когато е на 7 години, но през 2015 г. се оттегля от актьорската професия на пълен работен дeн.

От "Сабрина" до "Дони Дарко"

Първата ѝ телевизионна роля в Холивуд, когато е на 7 години, е малко участие в популярния ситком "Сабрина, младата вещица" ("Sabrina the Teenage Witch") с Мелиса Джоан Харт.

Големият пробив на Чейс идва през 2001 г., когато се появява като Саманта Дарко в "Дони Дарко" ("Donnie Darko"). По-късно тя играе сестрата на главния герой и във филма "С. Дарко" ("S Darko") от 2009 г.

През 2002 г. актрисата влиза в ролята на Самара Морган - дългокосия призрак, който изпълзява от телевизора в хоръра "Предизвестена смърт", американски римейк на японската класика за видеокасета, която убива хората, след като я гледат. За образа на зловещия демоничен персонаж, който пълзи на ръце и крака, преди да убие жертвите си, тя печели наградата на MTV Movie Awards за най-добър злодей през 2003 година..

Гласът на Лило

Също през 2002 г. Чейс озвучава Лило - хавайското момиче, което обожава Елвис, в анимационния хит "Лило и Стич".

Ролята ѝ носи награда "Ани" (Annie) за най-добро озвучаване в пълнометражна анимационна продукция, а актрисата продължава да озвучава героинята и в спин-офите.

Според The Hollywood Reporter по-късно в живота си Чейс е имала серия сблъсъци със закона, включително обвинения за притежание на наркотици и неправомерно използване на откраднат автомобил.