5 напитки за разхлаждане в летните жеги

Обичаме лятото, но то винаги е съпроводено с високи температури. Жегите могат да бъдат много опасни за нашето здраве. Ето защо е важно да знаем и какви напитки да добавим към лятното си меню за добра хидратация.

Алкохолните определено не са сред тях. Вижте кои 5 напитки борят лятната жега.

Ментов чай

Ментата дължи своята разхлаждаща сила на ценното етерично масло ментол. Той има уникалното свойство да стимулира рецепторите за хлад в устната кухина, като изпраща незабавен сигнал до мозъка, че тялото се охлажда. Добре охладеният ментов чай е чудесен за летните жеги.

От друга страна, когато се консумира хладък или дори леко топъл, чаят активира естествената терморегулация на организма и предизвиква деликатно изпотяване, което при изпарението си от кожата ни охлажда дълготрайно. Освен това ментата е много богата на мощни антиоксиданти и витамин С, които предпазват клетките от стреса под жаркото слънце. Ментата е полезна и за храносмилането, сочат западни изследвания.

Айрян и кефир

През летния сезон се нуждаем от пробиотичен щит, за да премине лятната ни почивка без неприятни изненади. Ферментиралите млечни напитки са едно от най-добрите средства за разхлаждане отвътре навън. Горещото време често нарушава баланса на чревната флора, а живите култури в айряна и кефира бързо възстановяват комфорта в корема.

Кефирът е изключително ценен в жегите, тъй като съдържа до три пъти повече полезни микроорганизми от обикновеното кисело мляко, смятат учени. Консумацията на тези напитки ни осигурява калций, фосфор, витамин B12 и витамин D.

Според учени, важно е в летния айрян или кефир да се добавя по една щипка сол. Така получаваме перфектен електролитен разтвор, който възстановява натрия, изгубен с потта, помага на клетките да задържат влагата и ни предпазва от характерната за лятото умора и замаяност.

Източник: 5 напитки срещу летните жеги