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Шарън Стоун се завърна на модния подиум след 33 години

68-годишната актриса отново показа, че възрастта е само число

02.07.2026 | 19:37 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Шарън Стоун направи триумфално завръщане на подиума след повече от три десетилетия.

33 години след последното си дефиле през 1993 г., Стоун стъпи на котешката пътечка на ревюто за мъжка мода пролет/лято 2027 на Vetements в Париж в петък, като всички погледи бяха вперени в нея.

Тя носеше голямо бяло сако, черна риза с копчета и бяла вратовръзка, стилизирана на обратно.

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В долната част 68-годишната актриса от "Първичен инстинкт" носеше високи лачени ботуши до ханша и на пръв поглед нищо друго.

Стоун за последен път се появи на подиума през 1993 г., когато закри ревюто на Valentino в емблематичната визия за сватбения финал на италианската модна къща.

Тя носеше бяла дантелена минирокля със скулптурна шапка и дълъг воал, който се влачеше зад нея, докато вървеше.

Цялата статия и снимки на Шарън четете и вижте в Tialoto.bg

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