Тенденции при педикюрите за юли

Посрещнахме юли месец. Което означава, че лятото вече официално е тук повече от 10 дни, скоро ще започне неговия разгар и ще трябва да помислим за новите тенденции през сезона. През юли започваме да носим основно сандали, джапанки и отворени обувки, което позволява на педикюра да изпъкне. Какви са тенденциите при него? Вижте отговорите на американското издание на "Cosmopolitan".

Млечнобяло

Вечна класика за лятото. Бялото е хитово за маникюри и педикюри през всеки сезон, но стои особено красиво през лятото. Този цвят е чист, нежен, млечнобялото е леко лъскаво, леко кремообразно и прозрачно, и веднага изпъква. Нюансът стои доста елегантно, женствено, отива си и с токчета, и с по-спортни сандали. Белият лак за нокти подчерта шоколадовия тен през лятото.

Бебешко розово

Няма как да минем без един от най-обичаните цветове през лятото. Розовото се завръща винаги през топлите сезони, тъй като символизира веселото настроение, оптимизма, игривостта. Сега хит за педикюр е бебешкото розово. Това отново е един по-изчистен, нежен, деликатен и елегантен вариант на розовия цвят. Това светлорозово стои стилно, шик, прави ви лъчезарни.

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