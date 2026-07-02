Хейли Бийбър издаде кой е цветът на лятото

Хейли Бийбър определи кой е цветът на сезона!

Лято 2026 г. вече официално е при нас от около 10-ина дни и започнахме да се наслаждаваме на много нови тенденции в света на модата и красотата.

29-годишната Хейли е позната като истинска модна икона, винаги е стилна и задава трендове, така че не е изненада, че когато се появи с тоалет в определен нюанс, той бързо става хитов.

Моделката публикува в профила си в Instagram две селфита, с които отново предизвика фурор. Звездата позира по сладко потниче в интересен цвят - зелено кисела краставица.

Този нюанс е жив, ярък, весел, любопитен и определено кандидат да бъде цветът на лято 2026 г. Това зелено е наситено, едновременно съдържа и топли и хладни тонове, нито прекалено светло, нито прекалено тъмно. Мек, земен цвят, с леки жълти оттенъци.

Вече си личи, че този сезон е подчинен на смелите тенденции, така че е сигурно, че няма да сбъркате, ако залагате на дрехи, аксесоари, обувки, чанти и дори маникюри в този забавен, грабващ вниманието цвят.

Просто си представете цветът на любимите кисели краставички и се сдобийте с тоалети в този нюанс зелено, за да правите впечатление и да сте в крак с тенденциите.

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