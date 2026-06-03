Хейли Бийбър показа топ форма по бански тип прашка

Хейли Бийбър разгорещи страстите в социалната мрежа Instagram.

Преди дни 29-годишната моделка публикува нова серия кадри в профила си, с които предизвика истински фурор и не остави почитателите си равнодушни. Тя отново доказа, че е в перфектна форма.

Звездата постна 3 черно-бели снимки, на които е само по бански. Хейли лежи на плаж, носи изрязан черен бански от 2 части, който е с долнище тип прашка. И чудесно се вижда добре оформеното ѝ тяло.

Феновете я затрупват с комплименти и се възхищават на фигурата ѝ. Манекенката е с пусната коса и гледа предизвикателно към камерата.

Много нейни последователи отбелязват, че съпругът ѝ Джъстин Бийбър е голям късметлия.

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