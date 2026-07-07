Ерос Рамацоти и бившата му жена отпразнуваха сватбата на дъщеря си Аурора

Семейството на Ерос Рамацоти отпразнува най-прекрасния повод. Първородната дъщеря на италианската звезда и бившата му съпруга Мишел Хунцикер, Аурора Рамацоти, се омъжи за любимия си на приказна церемония в Италия.

Сватбата се състоя в Сицилия на 4 юли, а фините детайли направиха празника незабравим за всички гости.

Сватбата на Аурора Рамацоти и Гофредо Черца се превърна в едно от най-коментираните светски събития на годината. Вместо пищна демонстрация на лукс, двамата избраха празник, изпълнен с лично отношение, семейна близост и силни емоции, които останаха емоционален спомен както за близките им, така и за хилядите хора, проследили сватбата в социалните мрежи.

Любовната история на дъщерята на Ерос Рамацоти и нейния любим достигна своя естествен връх след години заедно. Двойката има син Чезаре и изгражда стабилно семейство.

Тяхната сватба е пример за сплотеност и истинска любов – вместо да организират традиционна еднодневна церемония, младоженците превръщат сватбата си в тридневно празненство, посветено на обичта, приятелството и най-близките хора в живота им.

За място на тържеството двойката избра Сицилия – остров, който впечатлява със своята история, архитектура и романтична атмосфера. След продължително търсене на идеалната локация, Аурора Рамацоти и Гофредо Черца се спират на впечатляващия замък Ксируми край Лентини, историческа резиденция от XVI век, която е резервирана изцяло за сватбената церемония.

Цялата статия и снимки от сватбата четете и вижте на Tialoto.bg