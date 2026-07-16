ЦСКА продължава в Лига Европа, грозни сцени белязаха гостуването в Северна Ирландия

ЦСКА продължава към втория квалификационен кръг на Лига Европа, след като спечели с 2:1 при визитата на Дери в Северна Ирландия.

"Армейците“ се класират за следващия кръг с общ резултат 5:3, а там очакват азербайджанския колос Карабах. Бившият шампион по-късно в четвъртък вечер ще изиграе реванша си с исландския Вестри след 3:0 в първия двубой на домашен терен.

Реваншът за ЦСКА беше далеч по-драматичен от очакваното и дори се стигна до 15-минутно спиране на срещата от главния съдия.

През първото полувреме „армейците“ контролираха случващото се на терена, но домакините нацелиха левия страничен стълб с последната си атака преди почивката.

След само две минути през второто полувреме Елис Чапман изравни след груба грешка на Димитър Евтимов при статично положение.

След 10 минути публиките на двата отбора се спречкаха. Агитката на "червените" бе провокирана и тръгна към тази на гостите, а фенове на Дери избягаха на терена. Съдията реши да прекрати временно срещата и прибра футболистите в съблекалнята.

Двубоят не беше охраняван от полицията и почти нищо не попречи на запалянковците да стигнат до саморазправа помежду си. На този етап липсват подробности, но обвиняват българските фенове, че са се втурнали основно към родителите с деца. За тях пък се смята, че са провокирали сънародниците ни.

Почти сигурно е, че ще последват наказания от страна на УЕФА.

Срещата беше прекъсната за четвърт час. Около 180 секунди след подновяването Йоанис Питас прехвърли вратарят Брайън Меър и вкара третия си европейски гол през сезона в рамките на две срещи. Кипърецът получи подаване от стража Димитър Евтимов.

Крайното 3:1 оформи Мохамед Брахими дълбоко в добавеното 17-минутно добавено време. Той влезе секунди по-рано на терена като смяна на Йоанис Питас., съобщи БГНЕС.

Първите си 30 минути за ЦСКА записа и лятното попълнение Жан-Филип Гбамен, който влезе в игра скоро след подновяването на срещата.

Очертава се следващите две срещи на ЦСКА в Европа да са 23 и 30 август, като „червените“ първо ще са гости