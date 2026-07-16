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Влезте в имението на Хелън Мирън за 12 милиона долара

Актрисата отново пуска за продажба семейния дом

16.07.2026 | 22:30 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

След 30 години живот в дома си в Холивуд Хилс, Хелън Мирън и съпругът ѝ Тейлър Хакфорд го обявиха отново за продажба за 12 милиона долара. 

Това е първата къща, в която носителката на награда „Оскар“ актриса и известният режисьор, които са женени от 29 години, живеят заедно. 

Мирън и Хакфорд обявиха имота си за продажба за първи път през юли 2021 година. Тогава те му поставиха цена от 18,5 милиона долара. След това, почти две години по-късно, двойката отново се опита да продаде имението, намалявайки цената на малко под 17 милиона долара. Сега техният затворен комплекс от 948 квадратни метра, разположен върху 6,5 акра частна земя, е обявен отново за продажба. 

Имотът със 7 спални и 8 бани е апетитна хапка по няколко причини. Освен красотата, той има и историческа стойност. Първоначално е построен през 1911 година за звездата от нямото кино Дъстин Фарнъм и през последния век е имал няколко изтъкнати и известни собственици, включително филмовият продуцент и журналист Марк Хелингер и актрисата и продуцент Гейл Патрик. 

„Това е наистина рядка възможност да се придобие един от най-исторически значимите и частни имоти в Холивуд Хилс“, казват брокерите, които предлагат имота. 

Вижте дома на актрисата на Tialoto.bg

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