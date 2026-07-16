Тенденции при сандалите за лятото

Лятото е тук в пълна сила. Което значи, че вече сме преминали основно към тънки и отворени обувки. През горещите месеци най-често дамите избират да носят сандали, чехли и джапанки. Те държат прохладно и се комбинират добре с летните дрехи. Какви са тенденциите при тях? Вижте отговорите на "Teen Vogue".

С токче Wedge

Започваме с едно по-официално предложение. Много хора смятат, че сандали и чехли не отиват на стилно облекло и официални събития, но напротив. Сандалите с токче тип Wedge се завръщат и са много модерни сега. Това е завръщане от 90-те и началото на века, когато бяха хит. Тези обувки са високи, но със скосена платформа и придават стабилност. Чудесно си пасват както с рокли, така и с къси панталонки.

Котешко токче

Още едно елегантно предложение. Изисканите сандали са навсякъде сега. Ако клиновидният ток или Wedge токчето, не е за вас, може да изберете летни обувки с котешко токче. Тези сандали са удобни, тъй като този ток е нисък - максимум до 5 см. Котешките токчета са тънки в основата си, но става по-широко в стъпката - там където се допира до земята. Ако намерите чехли тип прашка с котешки ток, това е най-модерният вариант.

Желирани сандали

Това е поредна ретро тенденция. Но едва ли сте изненадани - желираните сандали се завърнаха още през лятото на 2024 г. и остават тук, стават все по-популярни. Говорим за прозрачни сандали в свежи цветове - розово, синьо, оранжево, жълто, зелено, лилаво. Така се имитира външния вид на любимите желирани бонбони. Важно е да са лъскави, бляскави и прозрачни - поне на места. С тях сте игриви, лъчезарни и веднага грабвате вниманието.

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