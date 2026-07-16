Дъщерята на Елси Хюит и Пийт Дейвидсън стана на 7 месеца

Елси Хюит отпразнува седмата месечинка на дъщеря си. За повода 30-годишната моделка сподели в профила си в Instagram серия снимки с момиченцето.

То се казва Скоти и се роди през декември 2025 г. А таткото е комикът Пийт Дейвидсън.

През уикенда Елси публикува снимка, на която се вижда как с дъщеря ѝ са в парк, правят си пикник и са по подобни тоалети. Моделката носи къса карирана лятна рокля в розово и бяло. А бебето е по карирано гащеризонче в същите багри.

После има и отделна снимка на Скоти, която си играе на пикника.

"7 месеца Скоти. Любовта на живота ми", написа звездата към своята публикация.

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