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Дъщерята на Елси Хюит и Пийт Дейвидсън стана на 7 месеца

Появиха се нови нейни снимки

16.07.2026 | 02:28 ч. 4
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Елси Хюит отпразнува седмата месечинка на дъщеря си. За повода 30-годишната моделка сподели в профила си в Instagram серия снимки с момиченцето.

То се казва Скоти и се роди през декември 2025 г. А таткото е комикът Пийт Дейвидсън.

През уикенда Елси публикува снимка, на която се вижда как с дъщеря ѝ са в парк, правят си пикник и са по подобни тоалети. Моделката носи къса карирана лятна рокля в розово и бяло. А бебето е по карирано гащеризонче в същите багри.

После има и отделна снимка на Скоти, която си играе на пикника.

"7 месеца Скоти. Любовта на живота ми", написа звездата към своята публикация.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

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звезди бебе 7 месеца дъщеря Елси Хюит Пийт Дейвидсън
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