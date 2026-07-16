София Вергара на 54 г., удиви по бански

София Вергара отпразнува своя 54-и рожден ден на 10-и юли.

За повода колумбийската актриса и моделка публикува в профила си в Instagram кадър от своята лятна ваканция и отново изуми със своята фигура. Много фенове пишат, че годините изобщо не ѝ личат.

Виждаме как звездата е на яхта във водата и позира по червен бански от 2 части. Той е с връзки и изрязан. Така перфектно си проличава в колко добра форма е красавицата.

София е с пусната коса на вълни и впечатляващ грим, като последователите ѝ пишат, че направо сияе.

"Толкова щастлива от цялата тази любов от вас хора вчера! Това беше най-хубавият рожден ден някога!!! И благодаря ти, Италия, за всички мои 300 торти. 54 е добро число", написа актрисата към провокативната снимка.

Някои неини почитатели пишат, че изглежда на 25 г., а не на 54 г.

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